С дипломом в село из городов ЮКО уехали 900 молодых специалистов

В ЮКО в прошлом году, в рамках программы «С дипломом в село» более 900 специалистов трудоустроены в сельской местности, из них 303 специалиста обеспечены жильем. В реализации госпрограммы область лидирует по республике.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила руководитель областного управления по делам семьи, детей и молодежи Балмаржан Нарбекова.

По ее словам, с начала года трудоустроены 33,3 тыс. молодых людей, из них 18,2 тыс. – сельская молодежь. Также, в прошлом году 216 молодым людям предоставили жилье.

По проекту «Серпін» более 7500 молодых людей области обучаются в высших учебных заведениях северных регионов. В целом, из около 15 тыс. грантов, выделенных по республике более 50% получила молодежь нашей области.

«В настоящее время численность молодежи в области более 750 тыс. человек, что составляет 26% от общей численности населения региона. Кроме того, в области для молодежи функционируют 57 общественных объединений, 7 филиалов молодежных организаций и 20 молодежных крыльев при этнокультурных центрах. При высших учебных заведениях и колледжах работают 41, а на предприятиях — 13 комитетов по делам молодежи», — сказала Б. Нарбекова.

В 2017 году по программе «Жасыл ел» в летние трудовые лагеря были привлечены 1275 парней и девушек, силами этих отрядов в 117 населенных пунктах были покрашены около 6 тысяч метров ограждений и посажены более 100 тыс. саженцев. В общем, благоустроено 445,8 тысяч га парков, аллей и центральных улиц.

В летние студенческие строительные отряды всего привлечены 445 молодых людей.