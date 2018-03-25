Десятки парусников появились на шымкентском водохранилище. В Шымкент съехались яхтсмены их всех регионов Казахстана и гости из Узбекистана. В эти дни областной центр впервые принимает участников Кубка Казахстана по парусному спорту.

На соревнования, которые проходят на Бадамском водохранилище в нескольких километрах от Шымкента, съехались сильнейшие яхтсмены из Узбекистана, Алматинской, Мангистауской, Карагандинской областей. В полном составе представлена Южно-Казахстанская область.

Денис Жарменов, руководитель Ассоциации гребли и парусного спорта ЮКО, разместил на своей странице в социальных сетях небольшое видео стартов.

25 марта 2018г.Шымкент(бадамское водохранилище)-впервые принимает кубок Республики Казахстан по парусному спорту!Прошёл второй день соревнований,ветер был хороший,график выровняли,так как вчера из за отсутствия ветра гонка не состоялась! Nai-post ni Denis Zharmenov noong Linggo, Marso 25, 2018

«25 марта 2018 г. Шымкент (Бадамское водохранилище) — впервые принимает кубок Республики Казахстан по парусному спорту! Прошёл второй день соревнований, ветер был хороший, график выровняли, так как вчера из-за отсутствия ветра гонка не состоялась…», — прокомментировал видео Жарменов.

За медали турнира будут бороться более 60 спортсменов из Узбекистана, Актау, Балхаша, Алматинской и Южно-казахстанской областей. В течении 7 дней они разыграют 9 комплектов медалей. Яхтсмены будут соревноваться в классе судов ЛУЧ (стандарт, радиал, мини), КАДЕТ и ОПТИМИСТ. Соревнования будут проходить до 30 марта.

Организаторами соревнований выступили управление физической культуры и спорта ЮКО, Южно-Казахстанская областная спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта и Ассоциация гребли и парусного спорта ЮКО.

Сарбиназ Алдабергенова