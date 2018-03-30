История девочки из ЮКО, в голове и теле которой обнаружили швейные иголки и пищевод которой был обожжен едкой жидкостью, вызвала общественный резонанс.

В Туркестане, родном городе восьмилетней Айны, местные власти после скандала взяли на контроль семью ребенка. Об этом Tengrinews.kz сообщил заместитель акима города Гани Ырысбек.

Замакима отметил, что социальные работники теперь станут частыми гостями в доме девочки, будут проверять психологическую атмосферу в семье и то, как развивается ребенок.

«Мы сейчас отвечаем за нынешнее состояние девочки. Наши соцработники будут ходить домой и проверять состояние в семье, не обижают ли ребенка, как она учится. (…) Мы это контролируем. Я сам лично разговаривал с родителями этой девочки. Она учится в школе, развитие у нее хорошее. Комиссия из облздрава тоже проверяла: развитие хорошее, поет песни, учится, участвует в школьных мероприятиях», — отметил Гани Ырысбек.

По словам замакима Туркестана, история восьмилетней Айны, вызвавшая общественный резонанс, случилась в 2012-2014 годах, когда девочка была еще совсем маленькой.

Родители заметили, что с ребенком творится что-то неладное: малышку мучили головные боли. В туркестанской больнице первое обследование выявило новообразование в голове девочки, второе МРТ показало наличие там двух иголок.

«Ей (девочке — ред.) тогда было два-три года. Когда снова сняли МРТ и обнаружили две иголки, врачи смогли вытащить их. Через некоторое время у нее начало болеть горло. Врачи сказали, что нужно делать операцию.

Родители обратились в фонд «Милосердие» Аружан Саин. Она собрала средства, и девочке в Астане оказали помощь. За границу тоже свозили, но родители потом решили вернуться и лечить ребенка в Казахстане», — сообщил заместитель акима.

По инициативе Аружан Саин в правоохранительных органах возбудили уголовное дело по части 1 статьи 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».

Однако расследование и дальнейшая проверка гороно Туркестана не нашли состава преступления в действиях родителей девочки. Уголовное дело было прекращено, а городской отдел образования отозвал свой иск о лишении родительских прав отца и матери ребенка.

Напомним, в социальных сетях общественный активист Аружан Саин рассказала о девочке из ЮКО по имени Айна, которой, по ее словам, на протяжении нескольких лет умышлено наносили телесные повреждения.