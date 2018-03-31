Как алматинцы видят ЮКО? Известный фотограф из Алматы Андриан Звигин оставил свое впечатление о Туркестане и загадоных местах неподалеку от Шымкента. Всего девять фотографий и огромное количество пользователей интернета уже готовы все бросить и приехать на экскурсию в ЮКО.

Андриан создал для исторических мест Шымкента и Туркестана собственные легенды. И хоть автор не претендует на достоверность, в них очень и очень верится.

«Нисколько не претендуя на достоверность, я сам, почти уверен, что древнее городище Сауран под Туркестаном, и есть прототип недоступной башни и всевидящего ока главного волшебника Властелина колец. Потому, что зубчатые останки строений Саурана, почти полностью повторяют абрис, придуманный Голивудом. А небольшая неточность в имени, лишь доказательство правдоподобности», — объясняет свою точку зрения фотограф.

В здешних местах вообще все подряд — свято, — добавляет Андриан, — легендарно, древне — и невольно веришь — мир начался здесь…

Есть там такая священная расколотая надвое скала Адама и Евы (каз. Адам-Ата и Жер-Ана) пройдя сквозь которую становишься безгрешным, но проходит не каждый. Вашему покорному слуге это удалось).

Зато заброшенное мной ведро в бездонный колодец Укаш-Ата, чьи подземные пути согласно легенде связаны с родником Зам-Зам в Мекке, вернулось пустым, показав, что мне ещё работать и работать над своим добрым отношением к миру. Собственно, священной воды достал только наш друг хирург-офтальмолог по профессии, что не случайно, наверное).

Особое эстетическое и мистическое удовольствие мы получили в пещере Акмешит, которая в глубокой древности была подземной мечетью и потому наверное сохраняет свой микроклимат, когда зимой там тепло, а летом прохладно. И потому наверное, исполняет мольбы просящих.

А если вы позволите своему ребёнку преодолеть круглый лаз в огромном камне у предгорья Кызыгурта, то ждёт его везение и счастье в жизни…

Надо сказать, что туристов в этих местах несметно. В Туркестане не найти свободных мест в отелях, лучше заботиться о проживании заранее.

«В общем, «не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна»…», — логично резюмировал свою публикацию Андриан Звигин.

фото Андриана Звигина