Как заявила начальник службы сбыта ГКП «Куатжылуорталык» Марина Хохлова за весь отопительный сезон (143 дня) было потреблено 0,094 Гкал на кв. метр. Проводим элементарные арифметические расчеты на примере квартиры площадью 64,7 кв. метра.

1) 0,094 Гкал х 64,7 кв.м = 6,08 Гкал — это количество тепловой энергии, потребленное за весь отопительный сезон квартирой площадью 64,7 кв. метра.

На сайте АНТИМОНОПОЛЬНОГО смотрим тарифы и нормы потребления ШЫМКЕНТ. Прейскурант тарифов и размер платы на 2017-2021 годы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией государственного коммунального предприятия «Қуатжылуорталық-3» государственного учреждения «Отдела жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент»:

— для физических лиц без общедомовых приборов учета тепловой энергии Тенге/Гкал 6488,02 стоимость одной Гкал тепловой энергии без НДС. С НДС 7266,58 тенге.

2) 7266,58 тенге х 6,08 Гкал = 44193,9 тенге сумма к оплате за весь отопительный период (143 дня)

3) 44193,9 тенге : 5 = 8838,38 тенге получаем 5 платежей по 8838,38 тенге (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март).

У начальника службы сбыта ГКП «Куатжылуорталык» Марины Хохловой почему то 5 платежей по 9207 тенге.

Автор: Сергей W.