Кто виноват и что делать — сегодня в Ордабасинском районе прошло расширенное родительское собрание с участием педагогов и представителей правоохранительных органов. На повестке дня — правонарушения с участием несовершеннолетних.

Во время поисков ответов на вечные вопросы, были озвучены интересные факты. Так, в школах катастрофически не хватает школьных инспекторов. В районах области на около 30 тысяч школьников предусмотрено всего три штатные единицы ювенальных инспекторов. В результате количество учеников, взятых на учет в ДВД меньше не становится.

Полицейский: «Одной 6 лет, другой — 8. И все это снимают на сотку и выкладывают в прямой эфир. А какие комментарии там пишут… Эти девочки, следуя указаниям комментатора раздеваются прямо на камеру!»

Собрание, в котором приняли участие не только представители села Темирлан, но всего Ордабасинского района, начинается с таких открытых заявлений. Специалисты, которые обычно переживают за хорошие показатели и стремятся скрыть от всеобщего обозрения проблемы, сегодня — на редкость откровенны. По их словам, количество правонарушений с участием подростков меньше не становится. Мнения участников собрания о причинах, которые к этом привели, разделились. Старейшины уверены корень всех проблем кроется в семье.

Нуриддин Асанханулы, родитель: «Конечно, есть и вина школы — сейчас в школах мало учителей мужчин, но главная ответственность лежит на семье — нет мужского воспитания, родители заняты только зарабатыванием денег».

Калжан Бейсбек, родительница: «Мои внуки ходят в школу. Есть учителя, которые думают, как бы отвести уроки и уйти поскорее домой. Было бы неплохо, если бы они уделяли внимание воспитанию школьников».

Только в Ордабасинском районе с начала года выявлены факты непосредственного участия в правонарушениях девяти учеников. Все они взяты на учет в полиции. Применены меры и в отношении родителей. Факты, озвученные на собрании, неутешительны — школьники совершают правонарушения, немало тех, кто без особых причин не посещает школы. Между тем в районе работает ни много ни мало — 67 педагогов-психологов. Руководитель районного отдела образования Шуга Нурабаева считает, главная проблема сегодня — нехватка квалифицированных специалистов.

Шуга Нурабаева, руководитель отдела образования Ордабасинского района: «Психологов в школах достаточно. В каждой работает по два специалиста, социологов тоже достаточно, но если бы в каждую школу выделили хотя бы по одному инспектору, ведь сколько ни говори, учитель — есть учитель. А так как инспектор — сотрудник правоохранительных органов, то и его работа с детьми строится иначе».

Сейчас на 65 школ района, в которых обучаются без малого 30 тысяч учеников, работает всего три ювенальных инспектора. Педагоги говорят, если этот вопрос не решится, количество школьников-правонарушителей будет только расти.

Саида Турсуметова