Появилась информация о задержании в Таразе сбежавшего накануне из-под стражи Муратхана Токмади, передает ИА «NewTimes.kz».

В Центре оперативного управления МВД РК информацию подтвердили, но никаких подробностей задержания не сообщили.

Дежурный ЦОУ сообщил только, что в задержании Токмади учавстововали сотрудники Комитета национальной безопасности РК.

Накануне появились сообщения о том, что вечером 8 марта Муратхан Токмади сбежал из больницы в Таразе. Ориентировки стали распространяться в мессенджерах вечером 8 марта. Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил информацию о побеге Муратхана Токмади.

Напомним, бизнесмен Муратхан Токмади, владелец завода «Казстройстекло», 12 июня был задержан во время спецоперации в Алматы. Его подозревают в том, что с 2005 года, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, угрожая насилием соучредителям, завладел долей уставного фонда ТОО «Семрюжком» и «Казстройстекло». Материальный ущерб оценивается в 185 млн тенге.