Ошибкой назвал Муратхан Токмади побег из-под стражи. Пресс-служба КНБ РК опубликовала видео с признанием Муратхана Токмади после его поимки. После того, как подследственный сбежал из больницы в соседнем Таразе, спецслужбами был объявлен план-перехват.

«Чувствую себя хорошо, на здоровье не жалуюсь. Привлечён к уголовной ответственности по факту убийства… свою вину признаю. 8 марта я попытался бежать, но был задержан правоохранительными органами. Свою вину признаю и считаю, что это была ошибка», — заявляет Муратхан Токмади на видео.

Напомним, казахстанцы узнали о побеге Токмади из социальных сетей. В популярных пабликах появилась ориентировка на сбежавшего, а в самом Таразе была оцеплена больница и перекрыты все выезды в сторону Шымкента и Алматы. Полицейские тщательно проверяли выезжавших водителей и досматривали автомобили.

О задержании бизнесмена стало известно утром 9 марта. Вскоре d Комитете национальной безопасности официально прокомментировали побег и задержание Токмади.