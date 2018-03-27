Школьников, подозреваемых в совершении сексуального насилия над семилетним ребенком в поселке Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области, будут защищать общественные защитники. Об этом Tengrinews.kz сообщили в Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов.

Как рассказал представитель адвокатской коллегии в Сарыагашском районе Серик Тасполатов, интересы подозреваемых подростков будут представлять три правозащитника: Нурлан Дадабаев, Нуржан Пернебаев и Изатулла Курманбай.

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству РК подозреваемое лицо имеет право на защиту, и в случае, если у него нет средств для того, чтобы нанять адвоката, государство бесплатно предоставляет ему защитника за счет бюджета.

В прошедшие выходные в селе Абай ЮКО представители Генеральной прокуратуры провели следственные действия с участием пострадавшего мальчика. Об этом сообщили гражданские активисты, которые с самого начала оказывают поддержку семье ребенка.

Напомним, история семилетнего ребенка из Сарыагашского района, который предположительно подвергался сексуальному насилию со стороны нескольких подростков, вызвала широкий общественный резонанс.

После того как информация попала на страницы СМИ и к акции поддержки мальчика в социальных сетях подключились тысячи людей, правоохранительные органы ЮКО завели уголовное дело по части 4 статьи 121 УК РК — «Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего». Позже скандальное дело взяла под контроль Генеральная прокуратура РК.