В Туркестанской области отец троих детей изнасиловал 5-летнего мальчика

Шокирующее преступление произошло в Туркестанской области. Отец троих детей изнасиловал 5-летнего соседского мальчика, передает OTYRAR.

Инцидент произошел в селе Шубарсу Ордабасинского района. Как выяснилось, 35-летний педофил обманным путем заманил мальчика к себе домой и надругался над ним.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области:

«Как установлено судебным следствием, по пути домой в селе Шубарсу по улице Аламан увидел ребенка, игравшего на улице. В этот момент он подошел к мальчику с приглашением поиграть у него дома с его сыном. Таким образом он обманным путем повел его к себе домой. Дойдя до дома, он уложил ребенка на землю спиной, приложил обе его руки к отопительной трубе, используя его беспомощность, совершил насилие сексуального характера«.

Преступление вскрылось, когда мальчик пожаловался матери на боли. Насильника задержали. Суд приговорил педофила к 20-ти годам лишения свободы. Такое наказание сторона подсудимого посчитала слишком суровым и подала апелляционную жалобу.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области:

«Приговором суда от 26 января 2022 года подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.121 УК РК, с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 20 лет и отбыванием назначенного наказания в учреждении повышенной безопасности уголовно-исполнительной системы. Приговор не вступил в законную силу в связи с тем, что представители подсудимого подали аппеляционную жалобу«.