Шымкентец задержан по подозрению в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Шымкенте произошло страшное преступление, передает OTYRAR.

44-летний мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании 6-летней падчерицы. По инсайдерской информации, трагедия произошла 21 августа.

О случившемся, как стало известно, девочка рассказала матери лишь на следующий день, так как мать была в больнице по состоянию здоровья.

Женщина сразу же обратилась в УП Туранского района. Стражи порядка немедленно выехали на место происшествия. На квартире мужчина был задержан, также полицейские обнаружили 4 килограмма марихуаны и пластиковые бутылки, которые вероятно мужчина использовал для курения травы. С потерпевшей сейчас работают психологи. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан.

Редакция OTYRAR направила официальный запрос в Департамент полиции Шымкента. Стражи порядка пока не прокомментировали ситуацию.