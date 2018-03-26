Тендерную продажу санатория «Сарыагаш» вновь перенесли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новая дата проведения аукциона — 4 декабря 2018 года. Информация появилась на сайте gosreestr.kz. Стартовая цена за лечебно-реабилитационный комплекс прежняя — 3 млрд 414 млн 181 тыс. тенге. При этом гарантийный взнос составляет более 500 млн тенге.

По условиям сделки покупатель должен вложить инвестиции в размере 50 процентов от рыночной стоимости объекта на срок доверительного управления, который составляет по договору 10 лет. Кроме того потенциальный владелец должен сохранить рабочие места и создать еще 30 мест. Всего список тендерных условий состоит из 12 пунктов. Сейчас санаторий на балансе управления финансов ЮКО.

Отметим, что торги переносятся уже во второй раз: сначала санаторий планировали пустить с молотка 12 декабря 2017 года, а затем 27 марта.