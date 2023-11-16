Незаконные постройки возле санаториев Сарыагашского района решено снести

Доступ к незаконно построенным объектам санаторного комплекса Сарыагаш в поселке Коктерек будет заблокирован. Этот вопрос аким области Дархан Сатыбалды обсудил с ответственными за туристическую отрасль.

Доступ к незаконным сооружениям в селе Коктерек, где расположены санатории, будет ограничен. Сейчас в связи с этим разрабатывается новый план развития поселка.

«В горных районах предприниматели на своё усмотрение строят объекты. Есть много хаотичных зданий. Ни плана, ни дизайна. Отрегулируйте это. Желательно составить план по каждому направлению туризма. Во-вторых, необходимо провести исследование всех источников минеральных вод и предоставить точные данные. Если будут найдены полезные для здоровья человека запасы воды, построим на этой территории санаторий, туристический комплекс. Будет проведено обследование территории санаториев Сарыагашского района. Нарушения будут заблокированы. Нужно разработать системный план развития территорий на несколько лет вперед!» — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Этот вопрос обсуждался в ходе совещания акима области Дархана Сатыбалды с чиновниками ответственными за туристическую отрасль. На собрании так же были проанализированы пути развития туриндустрии Туркестанской области.

«Развить горный и лечебный туризм нашего региона у вас не хватит компетенции. Наверное, нужно нанять кого-то из специалистов. Есть такие государства с большим опытом в этой отрасли. Пригласите их», — дал распоряжение аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

На этом же заседании директор лечебно-реабилитационного комплекса «Сарыагаш» Толеген Байсеитов доложил о состоянии дел санатория. По его словам, сегодня курорт обеспечивает постоянной работой 416 жителей поселка Коктерек и соседних сел. В этом комплексе, на площади 18 гектаров, расположено 28 зданий и вспомогательных объектов, где работают квалифицированные врачи и специалисты.

«Отдыхающих в нашем санатории не просто лечат минеральной водой. Мы предоставляем и другие услуги, которые предусматривает медицинский туризм. У нас здесь широко используются грязевые ванны, включены новые методы лечения в области гинекологии, стоматологии, урологии, и офтальмологии. Мы стараемся сделать так, чтобы отдыхающие проводили время как можно эффективнее» — пояснил генеральный директор лечебно-реабилитационного центра «Сарыагаш» Толеген Байсеитов.

Увеличение числа санаториев и отдыхающих требует установки новой скважины с минеральной водой. Аким области поручил активизировать работу по развитию санатория, обеспечить строительство зданий и повысить качество услуг. Состояние санаториев Сарыагаша теперь будут находится на постоянном контроле главы региона.