В Шымкенте прекратился отопительный сезон 2017-2018. Подача тепла в жилые дома прекращена с 24 марта, в связи с резким повышением температуры на улице. Постановление акима города об отключении вступило в силу после того, как среднесуточная температура превысила +8 градусов по Цельсию.

Основанием для прекращения отопительного сезона в Шымкенте послужило весенннее потепление. Люди распахнули окна и в городском акимате сразу вынесли постановление об отключении тепла. Большинство горожан такое решение устроило. Правда, за этой новостью последовала другая — менее приятная. В некоторых многоэтажках Шымкента, вместе с отоплением отключили и горячую воду.

«Проблема у нас такая возникла, что в течение трех-четырех дней давление упало до 1,4. Температура, естественно, низкая, в пределах 40 градусов. Давление воды упало на 70-квартирный дом. Давление — мизер. Первые этажи еще как-то пользуются более менее. А остальные — второй, третий, до пятого этажа давления не хватает. Вода холодная», — говорит Михаил Гайдари, домком дома № 36, мкр Север.

«Немножко солнышко начало греть, потеплело, а у нас пропала горячая вода. Давления воды практически нет, температура воды чуть-чуть теплая — 38-39 градусов», — говорит Александр Сломихин, житель дома № 36 мкр Север.

У городских властей есть понимание этой проблемы, но решение требует огромных денежных средств. А потому плановые отключения горячей воды летом в жилых домах Шымкента будут продолжаться.

«Подачу горячей воды, к большому сожалению, придется приостановить. В связи с техническими проблемами, с ТЭЦ не сможем подавать. Кроме того, количество потребителей очень низкое, всего двести домов. Нам, во-первых, будет невыгодно, во-вторых, старые трубы должны ремонтировать», — говорит Пердебай Сабитов, главный инженер КГП «Куатжылуорталык».

Остановить подачу горячей воды полностью планируют уже через месяц. По словам главного инженера, ТЭЦ будет закрыта на ремонт. Все эти работы называют подготовкой к новому отопительному сезону. И все они направлены на поддержание системы централизованного теплоснабжения в рабочем состоянии в зимний период, то есть безаварийную работу весь отопительный сезон, с октября по апрель включительно.

Бахром Абдуллаев