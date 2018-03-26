Весна в Шымкенте — волшебное время, когда цветут тюльпаны. С наступлением весны город покрывается цветочными коврами с необыкновенно различными и красочными орнаментами. В этом году в Шымкенте высажено около 1 миллиона 37 тысяч тюльпанов.

Жители ни одного другого города в Казахстане не радуются первыми по-настоящему теплым дням так, как южане. Самая большая композиция из тюльпанов разместится у символа города — фонтана «Тюльпан».

Казахстанцев приглашают в Шымкент на сезон цветения тюльпанов. «Не раздумывая, бросайте все дела и приезжайте в марте в Шымкент!» — такое приглашение на своей странице в Facebook разместил Оңтүстік Туризм Орталығы.

Для удобства гостей города турфирма разместила стоимость поездки и проживания.

«Средняя стоимость перелета в Шымкент из практически любой точки нашей страны примерно 25-30 тысяч тенге в обе стороны. Средняя стоимость поездки на поезде в оба конца примерно 15-20 тысяч тенге. Средняя стоимость проживания в сутки в отеле 15 тысяч тенге (включая завтрак)», — говорится в сообщении центра туризма ЮКО.