В Шымкенте по улице Сайрамской начались работы по подготовке проезжей части к среднему ремонту.

Подрядная организация уже срезала торчащие «волны» с проезжей части, которые появились из-за интенсивности движения грузового транспорта. Места срезов залатали свежим асфальтом. По словам специалистов это поможет снизить риск заторов после частичного закрытия дороги на ремонт.

Абай Турханов, заместитель руководителя отдела автодорог и пассажирского транспорта г. Шымкента: «В 2018 году по улице Сайрамской предусмотрен средний ремонт дорог, начиная от участка от улице Тауке хана, до улицы Валиханова. Там будет применяться новая технология, с добавлением стабилизирующих добавок грунта, чтобы в дальнейшем не предусматривать вот эти колейности, которые образуются у нас там».

Работы по среднему ремонту улицы Сайрамской будут проводиться на протяжении двух месяцев — с мая по июнь. Первый этап закрытия дорог планируют от проспекта Тауке хана до Желтоксан. Второй — от Желтоксан до ул. Валиханова.

Бахром Абдуллаев