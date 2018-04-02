Ограбление по-шымкентски. В ночь с 1 на 2 апреля, примерно в 2 часа ночи неизвестные проникли в здание Казахской академии транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева и обогатились.

По словам юриста транспортного колледжа добычей грабителей стали драгоценности и наличность на общую сумму 3 млн 80 тысяч тенге.

Злоумышленники проникли в охраняемое здание, где установлено более 20 камер видеонаблюдения, через подвальное помещение, поднялись на второй этаж и вскрыли железную дверь кассы с помощью газосварки. С сейфом разобраться грабителям так же не составило труда. Вот только денег в кассе не оказалось.

После чего злоумышленники взломали дверь в кабинет заведующего колледжа дневного отделения. Взломанный сей оказался не пустым — в нем, по словам юриста колледжа, хранились личные вещи заведующего — дорогостоящие часы, каждые из которых стоят по 1000 американских долларов, бриллиантовое ожерелье стоимостью в 6 тысяч долларов США и наличность более 200 тысяч тенге.

Бахром Абдуллаев