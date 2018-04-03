Законодательство Республики Казахстан во всех сферах нашей жизни постоянно совершенствуется, в него вносятся дополнения и изменения. Уследить за всеми ними обычному человеку попросту невозможно, да и не нужно – для этого есть специалисты.

В очередной раз мы затронем тему индивидуальной программы реабилитации инвалидов, в частности попытаемся узнать, кому из них что положено из технических вспомогательных средств, а где имеются противопоказания.

Ответят на вопросы читателей заместитель руководителя департамента труда, социальной защиты и миграции по ЮКО Марат Архаров и главный специалист отдела методологии и контроля медико-социальной экспертизы этого же департамента Сырым Шонанов.

– Марат Амангалиевич, одна из наших землячек, являющаяся инвалидом второй группы, недоумевает по поводу того, что ей отказали в путевке в санаторий. Есть ли на то объяснение?

– Скорее всего, речь идет о медицинских противопоказаниях. Есть такой документ, точнее – приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 22 января 2015 года № 26 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов». Напомню, в то время у нас было объединенное министерство. Так вот, согласно внесенным изменениям (они оговорены в приложении 1 к Правилам предоставления санаторно-курортного лечения инвалидам и детям-инвалидам), появился документ под названием «Медицинские противопоказания к обеспечению инвалидов санаторно-курортным лечением».

– Признаться, я думала, что санаторий, курорт – это, когда всегда и всем хорошо и можно…

– Не всегда и не всем. В этом документе 13 пунктов. Думаю, есть смысл их перечислить. Итак, вот перечень медицинских противопоказаний к обеспечению инвалидов санаторно-курортным лечением:

1. Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и (или) осложненные острогнойными процессами, а также требующие стационарного лечения, в том числе и хирургического вмешательства.

2. Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции.

3. Все венерические заболевания в острой или заразной форме.

4. Злокачественные новообразования.

5. Все заболевания, при которых больные не способны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, нуждаются в постоянном постороннем уходе (кроме лиц, подлежащих лечению в специализированных санаториях для спинальных больных, для лиц с заболеваниями органов зрения).

6. Психические заболевания. Все формы наркомании и хронический алкоголизм.

7. Судорожные припадки и их эквиваленты, умственная отсталость, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации.

8. Синкопальные состояния (обморок).

9. Эхинококкоз любой локализации.

10. Часто повторяющиеся или обильные кровотечения различного происхождения.

11. Беременность во все сроки при наличии акушерской патологии или нормальная беременность, начиная с 18 недель (на момент направления на санаторно-курортное лечение).

12. Все формы туберкулеза в активной стадии (для курортов и санаториев нетуберкулезного профиля).

13. Кахексия (крайнее истощение организма) любого происхождения.

– С этим все теперь понятно. А что вы скажете о праве инвалидов на обеспечение протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами?

– Здесь тоже есть свои показания и противопоказания. Они оговорены в приложении №3 к упомянутому выше 26-му приказу министра.

– Знаю, что многих инвалидов интересуют ноутбуки. Вот кому они положены, а кому нет?

– Сурдотехническое средство ноутбук с веб-камерой показан инвалидам трудоспособного возраста, а также детям-инвалидам с заболеваниями:

двусторонняя тугоухость IV степени (не подлежащая слухопротезированию, либо при неэффективности слухопротезирования).

Двусторонняя глухота (более 90 дБ). Глухонемота.

Глухота в сочетании с тугоухостью IV степени.

И в то же время ноутбук с веб-камерой противопоказан людям с остротой зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией 0-0,03 или/и концентрическим сужением поля зрения до 10 градусов.

Также ноутбук противопоказан инвалиду, пребывающему в состоянии после кохлеарной имплантации (при развитии слухового восприятия и устной речи).

Психические расстройства с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией – тоже веская причина к противопоказанию данного средства реабилитации – ноутбука с веб-камерой.

– Я слышала, что сегодня в Казахстане инвалидам даже выдают тонометры с речевым выходом. Кому они показаны?

– Данное тифлотехническое средство показано инвалидам старше 16 лет с остротой зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией до 0,03 включительно, состоящим на диспансерном учете по артериальной гипертензии.

Противопоказан этот тонометр при глухоте. Тут все понятно — человек все равно не слышит. То же самое – при двухсторонней тугоухости IV (71-90 дБ) степени, не подлежащей слухопротезированию.

Тонометр с речевым выходом противопоказан инвалидам с психическими расстройствами с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией. То же самое касается и инвалидов с выраженными психическими расстройствами с ограничением способности к самообслуживанию и контролю своего поведения.

– Марат Амангалиевич, знаю, что есть еще одно тифлотехническое средство – глюкометр с речевым выходом с тест полосками. По-моему, это вообще фантастика! Кому это средство показано?

– Прежде всего инвалидам, в том числе детям-инвалидам школьного возраста, с остротой зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией до 0,03 включительно, состоящим на «Д» учете по сахарному диабету.

Опять же, следуя логике, отмечу, что глюкометр с речевым выходом противопоказан инвалидам с глухотой. Двусторонней тугоухостью IV (71-90 дБ) степени, не подлежащей слухопротезированию.

То же самое касается людей с психическими расстройствами с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией.

Людям с выраженными психическими расстройствами с ограничением способности к самообслуживанию и контролю своего поведения такой глюкометр тоже противопоказан.

– Известно, каким облегчением для семей, в которых есть лежачие инвалиды, стали памперсы. А теперь государством сделан еще один шаг – в перечне обязательных гигиенических средств появились впитывающие простыни (пеленки)…

– Да, это так. Эти пеленки показаны инвалидам:

1) со значительно выраженными нарушениями стато-динамических функций организма, сопровождающимися нарушением функции тазовых органов по типу недержания мочи и кала, обусловленными заболеваниями и/или последствиями травм;

2) с недержанием мочи и кала вследствие значительно выраженных психических расстройств, обусловленных нарушением контроля за своим поведением;

3) с нарушением функции тазовых органов по типу недержания мочи и кала вследствие травм мочевыводящих путей и прямой кишки, врожденных аномалий спинного мозга, мочевыделительной системы и желудочно-кишечного тракта, приводящих к ограничению способности к самообслуживанию третьей степени.

– Есть ли здесь противопоказания?

– Только если они связаны с аллергической реакцией на материал, из которого изготовлены изделия.

– А какие-то еще новинки, облегчающие жизнь инвалидов, появились?

– Есть. В их числе паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы. Поясню, стома в хирургии – это искусственное отверстие, создающее сообщение между полостью любого органа (например, кишечника, трахеи) и окружающей средой. Паста-герметик показана при наличии стомы кишечника, мочевого пузыря или кишечного свища на передней брюшной стенке. Противопоказание к пасте связано с аллергической реакцией на компоненты, из которых изготовлено средство и наличием перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.

– Что еще появилось?

– Крем защитный. Он предназначен для защиты и ухода за кожей вокруг стомы кишечника, мочевого пузыря, кишечного свища или гастростомы.

В числе новинок также порошок (пудра) абсорбирующий. Его предназначение – защита и уход за кожей вокруг стомы кишечника, мочевого пузыря, кишечного свища или гастростомы при наличии перистомального дерматита в стадии мацерации, эрозирования. И крем, и порошок противопоказаны при аллергической реакции на компоненты, из которого они изготовлены и наличии перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.

Еще появился нейтрализатор запаха. Он предназначен инвалидам, имеющим показания к обеспечению моче- и калоприемниками. Противопоказан инвалидам с аллергической реакцией на компоненты, из которого изготовлено средство.

– Из предварительного разговора с вами, я слышала, как вы упомянули про кресло-стул с санитарным оснащением. Оно-то кому показано?

– Оно показано инвалидам с заболеваниями, последствиями травм, аномалиями развития, в том числе позвоночника, таза, нижних конечностей, с выраженным нарушением функции ходьбы и стояния:

нижняя гемиплегия, выраженные или значительно выраженные тетрапарез, трипарез, нижний парапарез, выраженные или значительно выраженные вестибуло-мозжечковые, амиостатические, гиперкинетические нарушения, значительно выраженная атаксия, ампутационные культи обеих бедер или голеней, заболевания сердечно-сосудистой системы с хронической артериальной недостаточностью III степени, венозной недостаточностью III степени, заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени, заболевания печени с нарушением функции тяжелой степени, портальной гипертензией и асцитом, психические расстройства с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией.

– Есть ли противопоказания?

– Единственное – когда оно связано с невозможностью сохранения инвалидом сидячего положения.

– Сырым Жамалбекович, все это неплохо. Но, скажите, куда инвалидам или членам их семей обращаться за получением тех же глюкометров, ноутбуков и прочего?

– Прежде всего, стоит вспомнить, что инвалиды обеспечиваются протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации.

Они должны подать заявление в городские, районные отделы занятости и социальных программ по местожительству.

– Каков перечень документов, необходимых для оформления оказания такой помощи?

– В этот перечень входят:

1) заявление по форме;

2) документ, удостоверяющий личность услугополучателя и/или законного представителя;

3) для инвалидов, в том числе детей-инвалидов – выписка из индивидуальной программы реабилитации инвалида;

4) для участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны – удостоверения установленного образца;

5) для участников Великой Отечественной войны – заключения медицинской организации по месту жительства о необходимости предоставления протезно-ортопедической помощи;

6) для инвалидов от трудового увечья или профессионального заболевания, полученного по вине работодателя, в случаях прекращения деятельности работодателя-индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица – акт о несчастном случае и документ о прекращении деятельности работодателя-индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица.

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются услугополучателю.

Подготовила Фарида Шарафутдинова