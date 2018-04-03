Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям продолжают масштабные проверки мест с массовым пребыванием людей. Сегодня они провели пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном центре «MEGA PLANET». Это первый в области центр построенный с учётом современных норм противопожарной безопасности, тем не менее и его оборудование уже требует модернизации.

Сигнал о срочной эвакуации посетителей и персонала прозвучал ровно в 11 часов. Уже через три минуты залы торгово-развлекательного центра опустели. А к ТРЦ MEGA PLANET стали съезжаться пожарные машины.

Во время утреннего сеанса огонь разгорелся в одном из залов кинотеатра торгово-развлекательного центра. С первыми клубами дыма сработала система автоматического оповещения. Прибывшие уже через семь минут к месту ЧП спасатели приступили к тушению огня и эвакуации пострадавших. Таковы условия пожарно-тактического учения.

Нургали жунисов, заместитель начальника ДЧС ЮКО: «На учения мы привлекали 85 человек личного состава гарнизона ДЧС и 13 техники противопожарной службы. Радует, что здесь эвакуационные пути на прямую связаны с кинотеатрами, все видели, здесь находятся балконы для эвакуации зрителей. Это нас радует, прямой доступ есть к безопасному месту.»

Торгово-развлекательный центр MEGA PLANET, площадью 28 тысяч квадратных метров, оборудован 69-ю гидрантами для тушения огня, а в случае опасности, для эвакуации имеется 28 выходов. Тем не менее, считает работник торгового центра, этого для полного спокойствия недостаточно. В ближайшее время противопожарная система будет модернизироваться.

Улугбек Усманов, директор ТРЦ MEGA PLANET: «Мы сейчас по-новому оснащаем торговый центр, современным пожарным оборудованием, которое соответствует современным стандартам. Имеются несколько систем, бывают адресные, а есть и другие. Адресные лучше всего, они указывают точно, где возгорание и где идёт дым».

В ходе учений пожарные подразделения и персонал торгово-развлекательного центра с задачами справились в установленный нормативами срок. Такие пожарно-тактические отработки здесь будут проводиться регулярно.

Данияр Худайбергенов