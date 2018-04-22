Чимкент и Великая Отечественная война. Шымкент и сохранение памяти о годах, опаленных войной. Эти темы настолько судьбоносны и значимы, настолько многое вмещают в себя, что к ним будут возвращаться вновь и вновь не только нынешние, но и будущие поколения южноказахстанцев.

А, давайте, вспомним, сколько в нашем городе мест, связанных с памятью о войне.

Первое – это конечно же «Мемориал Славы» в парке Абая, открытый в 2010 году накануне Дня Победы. Это целый комплекс, в который входит обелиск «Данк» (Славы) – символ единения фронта и тыла, вечный огонь, Круг Героев – с именами 51 воина-южноказахстанца, удостоенного звания «Героя Советского Союза» и восьми полных кавалеров Ордена Славы. Аллея Славы, по обеим сторонам которой – 200-метровые плиты, с высеченными на них именами более 140 000 южноказахстанцев – солдат Великой Отечественной.

И, конечно же, памятник-самолет СУ-7Б, установленный в честь выпускников Чугуевской школы пилотов. Эта «кузница» военных летчиков была эвакуирована в Чимкент и работала здесь в период с 1942 по 1945 годы. К слову, в 1942 году ее инструктором был Иван Кожедуб, будущий трижды Герой Советского Союза…

В августе 2009 года самолет перенесли со своего первоначального места на площади Ордабасы в парк Абая, где он, вопреки опасениям старожилов города, очень органично вписался в комплекс «Мемориала Славы».

Второе – «Карта героев» на старом кладбище по улице Толстого. Это воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года эвакуационный госпиталь, дислоцированный в Чимкенте, стал хоронить здесь умерших от ран бойцов Красной Армии. Позднее, уже в мирное время, здесь стали хоронить умерших военнослужащих. Всего на «Карте героев» Шымкента 53 захоронения и две могилы считаются братскими. На «Карте героев» покоятся два Героя Советского Союза – Валентин Кузьмин и Сергей Мордвинцев.

Третье – парк «Женис» («Победа»). Парк был заложен и открыт в победном 1945 году. Его площадь занимает два гектара. Парк был полностью реконструирован в 2012 году. У входа в него высится памятник легендарному воину Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, уроженцу Южного Казахстана Сабиру Рахимову.

Четвертое – музей «Ерлік» («Мужество») – филиал ЮКО историко-краеведческого музея. Музей расположен в парке «Женис». Он был открыт в декабре 2012 года. В музее четыре экспозиционных зала и галерея.

Пятое – учебные заведения и улицы, названные в честь Героев Советского Союза. Например, школа №7 имени Карсыбая Спатаева, СШ № 23 имени Зои Космодемьянской, СШ №29 имени Алии Молдагуловой, СШ №35 имени Маншук Маметовой, Шымкентская республиканская школа «Жас улан» имени Героя Советского Союза Сабира Рахимова Министерства обороны РК и так далее.

Шестое – памятники героям Великой Отечественной войны. В их числе – относительно недавно открытый в отделении Катынкопр памятник Ережепбаю Молдабаеву, феноменально бесстрашному, мужественному человеку. На его счету несколько героических поступков.

Звания Героя Советского Союза этот 19-летний паренек из Южного Казахстана был удостоен (посмертно) за то, что «… вплавь добрался до западного берега Вислы и сходу начал отбивать атаки противника, обеспечив переправу остальным бойцам своей роты. Двое суток, не имея связи с полком, Молдабаев в числе 11-ти оставшихся на Западном берегу солдат отбивал контратаки немцев. За это время ими было отражено 9 контратак численно превосходящих сил противника. Плацдарм был удержан, что обеспечило переправу остальным подразделениям полка».

Младший сержант Молдабаев погиб в бою 7 августа 1944 года. Похоронен в польском селе Грудза.

В самом центре города, возле перекрестка проспектов Тауке хана и Бауыржана Момышулы в небольшом сквере стоит памятник легендарному Бауыржану Момышулы. Увековечена в граните память об Алие Молдагуловой, Сабире Рахимове. Стоят монументы памяти с перечнем имен учащихся, которые сражались на фронтах Великой Отечественной, возле школ №№4 и 8. Во дворе школы №23 стоит памятник Зое Космодемьянской и так далее.

Седьмое – это опять же музей «Ерлік». И это не ошибка в перечне. Музей носит название «Ерлік», что значит «Мужество», то есть, исходя из названия, он больше касается ратного, боевого подвига народа. Это так. Первый зал музея так и называется «Героизм и мужество». Экспонаты зала полностью посвящены южноказахстанцам – участникам Великой Отечественной войны, среди которых есть, точнее, были защитники Брестской крепости, участники битвы под Москвой, за Ленинград, форсирования Днепра, Вислы, Одера, озера Болотон, освободители Украины, Молдавии, Белоруссии, Прибалтики, Польши, Румынии, Чехии, Венгрии…

Нас сейчас интересует название второго зала музея, точнее, его тема – трудовой подвиг южноказахстанцев. И это действительно был настоящий подвиг. Подвиг металлургов Чимкентского свинцового завода. Стала расхожей фраза о том, что «семь из десяти пуль, выпущенных по фашистам, были отлиты из чимкентского свинца». Уже с первого военного года металлурги города обеспечили непрерывный поток свинца на оружейные заводы.

Пуля для врага – это здорово, но к ней нужен порох. А порох делается, в том числе, и из хлопкового волокна. Это волокно было незаменимым для производства бесценного стратегического сырья – нитроклетчатки, являющейся основой лучших сортов бездымного пороха. Хозяйства Южного Казахстана в годы войны ежегодно поставляли по 120-130 тысяч тонн хлопка-сырца.

Есть такой интересный факт, его привел в своей статье «Южный Казахстан, как арсенал победы» журналист Анас Утяганов: «В Туркестане в военные годы родилось движение за высокие урожаи сырца. На улицах и у хлопкозаготовительных пунктов появились на трех языках – казахском, узбекском и русском – красочные плакаты: «Каждый килограмм хлопка – это снаряд по врагу!» На оружейные и химические заводы центра России и Сибири непрерывным потоком шли тысячи тонн волокна из Южного Казахстана».

Кстати, автором вышеупомянутого лозунга стала Майшай Абенова, бригадир молодежной бригады хлопкоробов из колхоза «Коммунизм» Туркестанского района.

Очень значим трудовой подвиг южноказахстанских овцеводов, а если точнее – каракулеводов. Перед войной в нашей области был организован первый в республике трест каракулеводческих совхозов. Главная продукция этих хозяйств – каракулевые смушки – ценнейшее экспортное сырье. С начала войны эти совхозы были переданы в ведение Народного комиссариата внешней торговли. Каракуль стал валютным сырьем для расчетов СССР за товары, поступающие в страну по договору ленд-лиза.

За годы войны каракулеводческие совхозы Южного Казахстана произвели более одного миллиона 125 тысяч отличного смушкового сырья, большая часть которого ушла за океан. Так совпало, что в 40-е годы в США была мода на натуральный каракуль…

Отдельная тема – химфармзавод, который в годы войны в круглосуточном режиме поставлял фронту лекарства – морфин, кодеин, анабазин, сапонин. А сколько миллионов метров бинта было выпущено на заводе… А еще продукция масложиркомбината, необходимая фронту и тылу…

Действительно, в годы войны в глубоком тылу народ жил и трудился под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!». В годы войны в Южный Казахстан было передислоцировано 26 предприятий, 17 из них разместили в Чимкенте.

Среди них: Воронежский завод пресс-автоматов, оборудование Подольского прокатно-литейного завода, химико-фармацевтический завод им. Свердлова из Киева, Московский алкалоидный завод, Кременчугская городская электростанция, чулочная и зеркальная фабрики, швейная артель «Червонный проминь» из Харькова и другие.

Остальная часть предприятий была передислоцирована в районы. Стекольный завод – в совхоз «Куюк» Каратасского (ныне Казыгуртский) района, оборудование тракторной мастерской – в Сайрамский район, оборудование электростанции – в Туркестанский район, Краснополянская хлопкопрядильная фабрика расположилась в хлопковом совхозе «Пахтаарал».

Стоит обратить внимание на такой факт: численность прибывших в Чимкент с заводами рабочих составила свыше 20 тысяч человек. Сравните – к началу войны в Чимкенте проживало 74 тысячи человек. В числе эвакуированных не только промышленные предприятия, но и детские дома, госпитали, академия архитектуры СССР, театр Моссовета, институт мировой экономики и политики, институт географии, Всесоюзный НИИ лекарственных растений, Чугуевская школа военных пилотов и другие.

Словом, зал музея «Ерлік» отражает трудовой подвиг людей, живших и трудившихся в Южно-Казахстанской области. Каждый житель области внес свой вклад в приближение долгожданной Победы: кто за станком, кто на полях, в овечьих кошарах, кто в угольном забое, кто донорством, кто, ухаживая за ранеными бойцами в госпиталях, кто денежной помощью, как скажем, легендарный боец Хаджимукан Мунайтпасов, собравший за свои публичные бои-выступления средства на постройку боевого самолета.

И в завершение, к сведению жителей нашей области, как сообщили сотрудники музея «Ерлік», по средам у них приходят встречи с тружениками тыла.

Фарида Шарафутдинова