Сотрудник прокуратуры Енбекшинского района областного центра ЮКО освобождён под залог. Задержанный при возврате части суммы, от ранее полученной взятки, прокурор отпущен под залог, передаёт Bnews.kz.

Отмечается, что соответствующее решение было принято судом. «В Енбекшинский районный суд поступило письмо от специального прокурора Южно-Казахстанской области с просьбой применить в отношении сотрудника прокуратуры Енбекшинского района меру пресечения — залог. Данное письмо было рассмотрено судьёй и впоследствии одобрено», — отметил судья Енбекшинского районного суда Кайрат Избасаров.

Он отметил, что задержанный сотрудник прокуратуры признан подозреваемым по статье 190 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое должностным лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Напомним, в конце марта при возврате части суммы от ранее полученной взятки был задержан прокурор прокуратуры Енбекшинского района Шымкента. Как отметили в генпрокуратуре РК, денежные средства получены за решение вопроса по уводу гр. К. от уголовной ответственности. По делу проводятся необходимые следственные действия.