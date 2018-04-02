В редакции информационно-аналитического портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan проходят обыски, причины пока неизвестны.

Информацию о том, что в редакции Ratel.kz проходят обыски, подтвердил журналист Вадим Борейко, который работает на это издание.

«Позвонил сотрудникам в редакцию. Мне сказали, что не могут сейчас ничего объяснять», — сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан Борейко.

«Примерно в 12:30 в редакцию пришли полицейские. Они представились сотрудниками следственной группы ДВД города Алматы и сообщили о том, что у них есть постановление на обыск непосредственно в редакции журнала. Я видела его, но мне не дали сфотографировать его. Копию оперативно мы тоже не смогли получить. Поэтому я даже не знаю, на основании какого судебного процесса идет это постановление. Нам, журналистам и нашим юристам, ни о каком судебном деле не было известно до этого времени», — сообщила Sputnik Казахстан главный редактор Forbes Kazakhstan Анастасия Новикова.

По ее словам, журналисты редакции журнала Forbes Kazakhstan находятся в кабинете, где проходят следственные действия.

«У них нет телефонов, они не могут работать на компьютерах, у меня связи с ними нет. Я даже не знаю, что происходит в том кабинете. Следователи нам пообещали, что как только будут завершены следственные действия, они отдадут нам копию постановления», — добавила Новикова.

Как сообщил Вадим Борейко, задержан заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов (гражданин России — прим. ред). По его информации, в редакции Ratel.kz изъяты документы и компьютеры.

В пятницу, 30 марта, стало известно, что доменные имена Ratel.kz и Balborsyk.kz заблокированы по определению суда Медеуского района Алматы. Определение было вынесено по требованию прокурора Медеуского района Алматы, обратившегося в суд с иском к главному редактору Ratel.kz Марату Асипову.

Кроме того, главный редактор Аскар Аукенов написал на своей странице в Facebook, что в редакции в Forbes Kazakhstan также проходят обыски.

Министерство информации и коммуникаций запросило информацию у правоохранительных органов по поводу обысков в редакциях портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan.

«Да, мне известно об этом из новостей. Сейчас наше министерство пытается узнать дополнительную информацию от правоохранительных органов. Как только у нас будет необходимая информация, мы вам сообщим, и, соответственно, попросим наших коллег из правоохранительных органов вам также прокомментировать», — прокомментировал Sputnik Казахстан министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев.

В первой половине дня, 2 апреля, стало известно о том, что в редакциях портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan сотрудниками полиции проводятся обыски. По информации журналиста Вадима Борейко, в редакции Ratel.kz изъяты документы и компьютеры. Также известно, что задержаны главный редактор портала Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова. В редакции Forbes Kazakhstan задержан заместитель главного редактора Александр Воротилов (гражданин России — прим. ред.). В полиции пока не комментируют происходящее.