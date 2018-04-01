С целью снижения материнской, младенческой смертности, повышения качества оказываемой медицинской помощи, уровня профессионализма медицинских работников управление здравоохранения ЮКО реализовало ряд международных проектов по повышению квалификации медицинских работников.

Международное сотрудничество и обмен опытом с литовскими специалистами началось в 2010 году с обучения наших специалистов службы перинатологии в клиниках Литовского университета наук здоровья (далее-ЛУНЗ), а также на рабочих местах в перинатальных центрах Южно-Казахстанской области (г.Шымкент, Туркестан). Внедрены новые эффективные технологии перинатального и неонатального ухода.

С 26 марта по 2 апреля управлением здравоохранения ЮКО совместно со специалистами ЛУНЗ впервые в Южном Казахстане на базе центральных районных больниц 2 уровня Сарыагашского и Махтааральского районов проводится обучение медицинских работников службы родовспоможения по теме «Оказание эффективной акушерской и неонатальной помощи».

На данном мастер-классе будет обучено 35 специалистов (акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, акушерок, неонатальных мед.сестер) службы родовспоможения.

Для проведения мастер-класса приехала команда специалистов международного класса в области родовспоможения и детства из Каунаса (Литва). Специалистов пятеро — акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, неонатальная мед.сестра и акушерка, которые на рабочих местах будут проводить практический мастер-класс по акушерской и неонатальной помощи.

Мастер-класс включил в себя темы специализированной акушерской помощи, неотложной помощи новорожденному, мониторинг неотложных состояний в акушерстве и неонатологии, специализированную реанимационную помощь, программу предотвращения критических состояний в родовспоможении, улучшение качества оказываемой помощи беременным, роженицам и новорожденным.

Совместное сотрудничество с литовскими специалистами, внедрение эффективных перинатальных технологий отразилось в снижении показателей материнской и младенческой смертности. Так с 2008 г. младенческая смертность снизилась в 2,8 раз, материнская смертность — в 4,5 раза.

Особенностью данных курсов является обучение медицинских работников на рабочем месте и в удобное для них время. За период с 2011-2017гг. года в Литве обучено 45 организаторов здравоохранения по теме «Эффективное управление медицинскими учреждениями», свыше 3000 специалистов службы охраны материнства и детства области и в настоящее время сотрудничество продолжается.

Приоритетной целью данного сотрудничества является особое внимание к отработке практических навыков и обучению на рабочих местах. Четко отработанные действия и манипуляции определяют успех медицинского работника в борьбе за жизнь матери и ребенка.

Список специалистов клиники Литовского университета наук здоровья, г.Каунас:

Владас Гинтаутас – руководитель акушерско-гинекологического отделения, профессор, Кястутис Римайтис – руководитель отделения анестезиологии и реанимации, профессор, Раса Бринкис – врач-неонатолог отделения интенсивной терапии новорожденных, Наталья Скоробогатова – неонатальная мед.сестра, Дангуоле Качкаускене – акушерка.

Управление здравоохранения ЮКО