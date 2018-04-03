Сегодня руководители областного здравоохранения провели брифинг, на котором рассказали журналистам, что удалось выяснить за эти дни о ситуации с массовым отравлением мороженым.

Согласно последней информации в инфекционную больницу поступили 185 человек. Все они употребляли мороженое в кафе «Южное». Этот случай получил широкий общественный резонанс и под контроль деятельность предпринимателей готовы поставить уже и бизнесомбудсмены.

Как долго кафе, в котором за последнюю неделю отравилось около 200 горожан торговало мороженым, сказать точно никто не может. Данные о работе этой точке общепита противоречивые. Пока есть лишь точные данные о последствиях его деятельности.

Мукан Егизбаев, руководитель департамента здравоохранения ЮКО: «На третье апреля 2018 года, в приёмный покой обратилось 188 больных из них 109 взрослых 39 детей и 48 подростков из указанного числа выписаны 99 больных».

Как удалось выяснить из опроса больных все они в кафе «Южное» употребляли фруктовое и сливочное мороженое. Позже лабораторные анализы выявили в 24-х из 25-ти продуктов, употреблявшихся в изготовлении мороженого, бактерии сальмонеллёза, что не удивительно — эта торговая точка работала с грубейшими нарушениями санитарных норм.

Нурбек Нышанов, руководитель департамента охраны общественного здоровья: «При проведении проверки выявлен ряд грубых нарушений. Смесь для мороженного изготавливалась в помещении частного дома, где не соблюдались санитарно-гигиенические нормы. Готовую смесь перевозили в полиэтиленовых пакетах, перевозилась продукция не в рефрижераторе, как требуют нормы, а в частном автомобиле. У четырёх из пяти работников не было медицинских книжек с прохождением медосмотра и допуском к работе».

Сейчас эта торговая точка закрыта, но куда ещё попала продукция из частного цеха — неизвестно. Такая ситуация могла возникнуть, в том числе и в силу того, что в целях защиты бизнеса резко ограничены проверки объектов предпринимательства. Но сотрудники областной палаты предпринимателей предлагают свой рецепт, как обезопасить жителей области от недобросовестных бизнесменов.

Аскар Абубакиров, директор Нацпалаты предпринимателей ЮКО: «Мы создали группу и теперь хотим подключить общественность в лице ТК «Отырар TV», вместе создать общественный контроль и мы видим, что все равно к этому идём и скоро это у нас будет».

Пока же по делу о массовом отравлении возбуждено уголовное дело. Кафе опечатано и возобновит свою деятельность, если ему позволят, только после решения суда.

Данияр Худайбергенов