За последние два года в Шымкенте значительно выросли все социально-экономические показатели.

Аким Шымкента Мурат Айтенов на брифинге в СЦК при Президенте РК рассказал о главных изменениях в развитии третьего мегаполиса страны с момента получения им статуса города республиканского значения.

По его словам, за последние два года в Шымкенте значительно выросли все социально-экономические показатели. При этом особенно заметны изменения в сферах предпринимательства, промышленности, строительства и сельского хозяйства.

К примеру, объем промышленной продукции вырос с 319 до 523 млрд тенге. Доля активных предпринимателей возросла с 71 до 88%. С момента получения республиканского статуса в город привлечен 1 трлн тенге новых инвестиций. Введено в эксплуатацию более 1,3 млн квадратных метров жилья. Бюджет же города увеличился почти в 3,5 раза и достиг 455,5 млрд тенге.

Промышленность – это отрасль, составляющая основу экономики города. Сейчас в Шымкенте работают 3 индустриальные зоны с производственной инфраструктурой. В ближайшее время планируется запустить еще две агроиндустриальные зоны, в которых будут созданы современный промышленный тепличный комплекс площадью 136 га и индустриальная зона пищевой промышленности «Бозарык», в котором разместятся производство концентрированных комбикормов с биодобавками, молочный завод, предприятия по переработке мяса, фруктов и овощей.

Стоит отметить, что Шымкент прочно связывает свое будущее с переработкой сельхозпродукции и логистикой в сфере АПК. Ведь город является центром аграрного региона. В 2020 году в сфере АПК жители мегаполиса произвели продукцию на 30,7 млрд тенге. Объем инвестиций в отрасль составил 7 млрд тенге, что почти в 2 раза больше соответствующего периода 2019 года.

В соответствии с поручением Главы государства в Шымкенте, расположенном на узле четырех дорог, создана торгово-логистическая зона площадью 92 гектара, где хранится и распределяется растительная и животноводческая продукция. Сейчас здесь работают две компании. Кроме того, ведется строительство еще трех логистических центров.

«Перед подписанием Указа о придании городу нового статуса Елбасы отметил, что Шымкент станет центром развития не только нашей страны, но и всего Центрально-Азиатского региона. Сегодня это историческое решение открыло большие возможности для будущего нашего города. Наша задача — динамично развивать экономику и создавать комфортные условия для населения», — отметил аким мегаполиса.

К 2025 году акимат планирует нарастить долю МСБ в валовом продукте на 35%, а численность занятых — до 4 миллионов человек. В этой связи в 2020 году в 2 раза – до 5,4 млрд тенге – было увеличено финансирование предпринимательства в рамках «Дорожной карты бизнеса-2025». Еще 1 млрд тенге выделен на реализацию 90 проектов в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». По программе «Экономика простых вещей» одобрено финансирование бизнеса на 35,6 млрд. Кроме этого, МСБ города были выделены кредиты БВУ в размере 35 млрд тенге.

При этом растет и объем инвестиций. За 10 месяцев этого года в экономику города привлечено 223,4 млрд тенге, что на 54% больше, чем в прошлом году. На ближайшую перспективу по поручению Президента сформирован пул инвесторов и разработана база из 157 инвестпроектов на 1,4 трлн тенге.

Для развития бизнеса в городе созданы самые комфортные условия. Таким образом можно уверенно говорить о том, что рост экономики Шымкента обеспечен на долгие годы.

Сейчас в мегаполисе действуют более 72 тысяч субъектов бизнеса, в которых занято свыше 160 тысяч человек. Доля МСБ в валовом региональном продукте составляет 28,4%.

В условиях пандемии более 26 тысяч предпринимателей освобождены от налогов, для восстановления финансового положения 1,5 тысячам предпринимателей предоставлена отсрочка по кредитам на 13 млрд тенге.

Стоит добавить, что в это же время проведена работа по предоставлению соцвыплат гражданам, потерявшим доходы в период ЧС. Почти 430 тысяч человек получили 26 млрд тенге, 17 тысяч – компенсацию комуслуг.

«В деле оказания госуслуг мы придерживаемся концепции «Слышащее государство». Для оперативного решения социальных проблем запущен контакт-центр «iKomek» 109, который работает в режиме 24/7», — добавил М.Айтенов.

Также в ходе брифинга аким сообщил об эпидемической ситуации и готовности мегаполиса к возможной новой волне коронавируса.

«С 24 марта по 16 ноября зарегистрировано 5292 случая заболевания COVID-19. Мы готовы к возможной волне коронавируса по трем сценариям. Для этого есть возможность организовать до 5416 коек.

В городе имеется 9 ПЦП-лабораторий общей мощностью 3550 тестов в день, 19 аппаратов компьютерной томографии, установлены 3 кислородные станции.

Устанавливаются 9 резервуаров для жидкого кислорода. Вдвое – до 612 — увеличено количество аппаратов ИВЛ, приобретено 100 новых карет скорой медицинской помощи, полностью обновлен автопарк. Запущен новый call-center для расширения мощности приема звонков», — сообщил аким.

Кроме того, по его словам, в медицинских организациях сформирован двухмесячный запас лекарственных средств и медицинских изделий против COVID-19, а в аптеках города – запас медикаментов на лечение коронавируса на 1,7 млрд тенге.