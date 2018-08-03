В этом году в области зарегистрировано 7 лесных пожаров. Площадь пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Туркестанской области, полковник Бахытжан Запаров.

По его словам, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории области проводится профилактическая работа.

«На территории Бадамского лесного хозяйства проведены пожарно-тактические учения по тушению условного степного пожара с привлечением всех заинтересованных служб. Также утверждены планы взаимодействия с лесными хозяйствами по обеспечению пожарной безопасности в лесных массивах на территории области», — сказал Б.Запаров.

Вместе с тем спикер отметил, что для ведения космического мониторинга лесостепных пожаров на территории области заключен договор с АО «Национальный центр космических исследований и технологий» на общую сумму 6,5 миллиона тенге.

Для предупреждения и оперативного тушения лесостепных пожаров местными исполнительными органами в сельских округах на территории ЮКО в пожароопасный период созданы 825 добровольных противопожарных формирований, численность которых составила 9295 человек.

Акиматами всех районов организованы 23 временных наблюдательных пожарных постов, укомплектованных тракторами с плугами и прицепными бочками объемом воды 3 тонны (УПП-3).

Для недопущения лесостепных пожаров на территории области проведены работы по опашке вдоль автомобильных дорог республиканского значения протяженностью 802 км, областного значения — 2804 км, районного значения — 2432 км, вдоль железных дорог — 477 км, вокруг посевных массивов — 6235 км и лесных хозяйств 8595 км, ширина опашки составляет от 7 до 12 метров.