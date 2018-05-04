Хочу начать с того, что мне страшно вести своего ребенка в садик №59 «Айша» города Шымкента, так как на территории садика есть септик. Он построен еще в советские времена и свою функцию как таковую не выполняет, сколько бы его не чистили, все его содержимое вытекает наружу.

Сам септик не закрыт и даже не огражден. Запах на территории оставляет желать лучшего, и этим воздухом дышат не только наши дети но и жители, и учащиеся школы, которая находится в 20 метрах от этого зловония.

Сейчас еще весна, но каждое лето этот септик становится не только распространителем зловония, но и разносчиком инфекции. Куда смотрит городской СЭС, ведь садик государственный и должен находится под контролем городских властей.

В трех метрах от септика находятся детские беседки, и летом все дети играют там, не дай бог воспитатель не доглядит, то ребенок окажется в болоте, неужели нужно чтобы невинный ребенок отвечал своей жизнью за безответственность взрослых.

Просим обратить внимание и помочь принять меры. Во время проведения городского семинара это болото оградили желтой ленточкой, разве это решение всех проблем?!

Автор: Камила Абдикеримова