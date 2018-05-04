Памятник генералу Сабиру Рахимову в Ташкенте, перенесенный зимой 2011 года в парк Гафура Гуляма, будет возвращен на прежнее место. Об этом на совещании в Нарынском районе Наманганской области 2 мая заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает «Газета.uz».

Возвращение памятника будет восстановлением исторической справедливости, сказал глава государства. «Было бы хорошо это сделать до 9 мая», — добавил он.

Ранее монумент (открыт в 1981 году) располагался перед зданием хокимията (ред. — акимата) Сабир-Рахимовского района (образован в 1970 году). В конце 2010 года район был переименован в Алмазарский, до этого в «Алмазар» была переименована станция метро «Сабир Рахимов».

Переименованию района предшествовал ряд публикаций в газете столичного хокимията, в которых авторы — ученые и представители района, ссылаясь на пожелания общественности, высказывались за возврат одному из крупнейших районов города исторического имени.

Сабир Рахимов родился 25 января 1902 года в Ташкенте, по другой версии — в селе Кокибели Казыгуртского района Южно-Казахстанской области. По сведениям его жены Куралай Натуллаевой, Сабир Рахимов, будучи этническим казахом, по ошибке был записан узбеком и поэтому длительное время считался первым узбекским генералом.

Его военная карьера началась в 1922 году в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии. В Великую Отечественную войну вступил в июне 1941 года в звании майора, через 2 года он получил звание генерал-майора, был неоднократно ранен. В ноябре 1944 года был назначен командиром 37-й гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии второго Белорусского фронта.

Погиб на войне в марте 1945 года. Похоронен в Ташкенте. 6 мая 1965 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В Шымкенте памятник Сабиру Рахимову установлен перед входом в парк «Женіс» («Победа») и его имя носит республиканская военная школа Жас улан, также памятник Сабыру Рахимову установлен и в Сайрамском районе ЮКО.