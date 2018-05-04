В Шымкенте осужден 35-летний Жаркинбек Х., житель Толебийского района, который не смог в целости и сохранности доставить домой нетрезвого шурина, передает NUR.KZ.

Как установлено в ходе судебного расследования, 8 ноября прошлого года супруга отправила Жаркинбека на поиски своего брата. Брат нередко злоупотреблял спиртным и периодически его приходилось разыскивать и доставлять домой после попоек с приятелями.

Так произошло и на этот раз. В итоге подсудимый нашел шурина в сильной степени опьянения. По дороге домой, как утверждал подсудимый, шурин несколько раз пытался идти самостоятельно, но это неизменно заканчивалось его падением.

При этом подсудимый не всегда успевал поймать родственника, и шурин несколько раз ударялся головой об асфальт или другое твердое покрытие. Когда мужчины пришли домой, шурина уложили спать, надеясь, что несмотря на кровь на голове, серьезных повреждений у него нет. Наутро шурин не проснулся.

Первоначально Жаркинбеку были предъявлены обвинения в умышленном убийстве, однако в ходе процесса суд пришел к выводу, что имело место причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. Жаркинбек приговорен к 8 годам общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.