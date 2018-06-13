Правительство ищет средства для газовой магистрали «Сарыарки»

Газопровод «Сарыарка» — это магистраль от Кызылорды до Астаны. Правительство планирует начать строительство уже в июле этого года, а завершить до декабря 2019 года, сообщает enpi.kz

Финальная цель проекта — газификация Астаны, и городов, распложенных на пути к столице.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на встрече с представителями гражданского сектора и НПО напомнил, что из 16 регионов страны вне схемы газификации оставались четыре, расположенные в центральной и северной части Казахстана. Газопровод планируется провести через Жезказган, Караганду, Темиртау до Астаны, с возможностью дальнейшего охвата Кокшетау и Петропавловска.

Строительство первого этапа этого газопровода (Кызылорда— Жезказган — Караганда — Темиртау — Астана) оценивается в 267,3 млрд тенге.

Министр сообщил, что уже завершено ТЭО, получено положительное заключение госэкспертизы.

Протяженность первого этапа газопровода составляет 1081 км, диаметр трубы — 820 мм.

На втором этапе предусмотрено дотянуть газовую магистраль от Астаны до Кокшетау.

Третий этап — до Петропавловска.

Четвертый — это строительство компрессорных станций «Жезказган» и «Темиртау».

По его словам, все работы первого этапа магистрального газопровода «Сарыарка» будут завершены до декабря 2019 года.

По данным Министерства Энергетики, уровень газификации страны составляет 47,38%, газифицировано 1320 населенных пунктов.

Интерес к этой газовой магистрали подогревает планы правительства — инвестировать в газовый проект средства ЕНПФ.

Заместитель премьер-министра Ерболат Досаев в ходе расширенного заседания политического совета партии «Нур Отан» сообщил, что на строительство газопровода «Сарыарка» будут привлечены средства ЕБРР, ЕАБР и ЕНПФ.

«На сегодня проработаны схемы и условия финансирования первого этапа проекта. В качестве проектной компании определено АО «Астана газ КМГ» это 100% дочерняя организация АО «Казтрансгаз». Участниками проектной компании выступит 50 на 50 — это ФНБ «Самрук Казына» и НУХ «Байтерек», — сообщил Досаев.

МАТЕМАТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА

По словам г-на Досаева, из общей стоимости первого этапа проекта (267 млрд.тенге), предполагается, что:

80 млрд тенге — собственные средства участников проекта

102 млрд тенге — заемные средства Банка развития Казахстана (БРК) и Евразийского Банка Развития

Оставшиеся 85 млрд тенге — через инвестирование средств ЕНПФ или международной финансовой организации, или через выпуск инфраструктурных облигаций проектной компании сроком на 15 лет

Международный рынок показывает рост доли инфраструктурных облигаций в портфелях пенсионных фондах, однако, такие растущие доли можно увидеть только инфраструктурных облигаций, выпущенных в развитых странах. Инфраструктурные проекты в развивающихся странах, или странах с высоким уровнем коррупции для западных пенсионных фондов не привлекательный актив.

Что касается инвестиций ЕНПФ в проект газификации столицы, то весь вопрос будет в рыночности принятия инвестиционного решения. Как известно, Национальный банк в качестве управляющей компании пенсионными активами заявляет, что все инвестиционные решения принимаются на основе прозрачности и рыночности, иными словами, проект должен прибыльным с точки зрения доходности.

В истории пенсионных фондов это не первый инфраструктурный проект, в котором планируют задействовать пенсионные активы.