Правительство ищет средства для газовой магистрали «Сарыарки»
Газопровод «Сарыарка» — это магистраль от Кызылорды до Астаны. Правительство планирует начать строительство уже в июле этого года, а завершить до декабря 2019 года, сообщает enpi.kz
Финальная цель проекта — газификация Астаны, и городов, распложенных на пути к столице.
Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на встрече с представителями гражданского сектора и НПО напомнил, что из 16 регионов страны вне схемы газификации оставались четыре, расположенные в центральной и северной части Казахстана. Газопровод планируется провести через Жезказган, Караганду, Темиртау до Астаны, с возможностью дальнейшего охвата Кокшетау и Петропавловска.
Строительство первого этапа этого газопровода (Кызылорда— Жезказган — Караганда — Темиртау — Астана) оценивается в 267,3 млрд тенге.
Министр сообщил, что уже завершено ТЭО, получено положительное заключение госэкспертизы.
Протяженность первого этапа газопровода составляет 1081 км, диаметр трубы — 820 мм.
На втором этапе предусмотрено дотянуть газовую магистраль от Астаны до Кокшетау.
Третий этап — до Петропавловска.
Четвертый — это строительство компрессорных станций «Жезказган» и «Темиртау».
По его словам, все работы первого этапа магистрального газопровода «Сарыарка» будут завершены до декабря 2019 года.
По данным Министерства Энергетики, уровень газификации страны составляет 47,38%, газифицировано 1320 населенных пунктов.
Интерес к этой газовой магистрали подогревает планы правительства — инвестировать в газовый проект средства ЕНПФ.
Заместитель премьер-министра Ерболат Досаев в ходе расширенного заседания политического совета партии «Нур Отан» сообщил, что на строительство газопровода «Сарыарка» будут привлечены средства ЕБРР, ЕАБР и ЕНПФ.
«На сегодня проработаны схемы и условия финансирования первого этапа проекта. В качестве проектной компании определено АО «Астана газ КМГ» это 100% дочерняя организация АО «Казтрансгаз». Участниками проектной компании выступит 50 на 50 — это ФНБ «Самрук Казына» и НУХ «Байтерек», — сообщил Досаев.
МАТЕМАТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
По словам г-на Досаева, из общей стоимости первого этапа проекта (267 млрд.тенге), предполагается, что:
80 млрд тенге — собственные средства участников проекта
102 млрд тенге — заемные средства Банка развития Казахстана (БРК) и Евразийского Банка Развития
Оставшиеся 85 млрд тенге — через инвестирование средств ЕНПФ или международной финансовой организации, или через выпуск инфраструктурных облигаций проектной компании сроком на 15 лет
Международный рынок показывает рост доли инфраструктурных облигаций в портфелях пенсионных фондах, однако, такие растущие доли можно увидеть только инфраструктурных облигаций, выпущенных в развитых странах. Инфраструктурные проекты в развивающихся странах, или странах с высоким уровнем коррупции для западных пенсионных фондов не привлекательный актив.
Что касается инвестиций ЕНПФ в проект газификации столицы, то весь вопрос будет в рыночности принятия инвестиционного решения. Как известно, Национальный банк в качестве управляющей компании пенсионными активами заявляет, что все инвестиционные решения принимаются на основе прозрачности и рыночности, иными словами, проект должен прибыльным с точки зрения доходности.
В истории пенсионных фондов это не первый инфраструктурный проект, в котором планируют задействовать пенсионные активы.