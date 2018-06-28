Состоялось первое заседание Правительственной комиссии по развитию города Туркестан под председательством Первого Вице-Премьера РК Аскара Мамина.

В ходе заседания рассмотрены вопросы, касающиеся переезда государственных органов из Шымкента в Туркестан, состояния инженерно-коммуникационной инфраструктуры города, разработки концепции Генплана г. Туркестан, дальнейшего развития экономики области.

Председатель Правительственной комиссии отметил, что 19 июня 2018 г. принят исторический документ — Глава государства подписал Указ о создании Туркестанской области.

«Туркестан является культурно-духовным центром тюркского мира. Благодаря стратегическому решению Главы государства о создании Туркестанской области и переноса областного центра в Туркестан будет дан мощный импульс интенсивному развитию региона. Город Туркестан располагает большим потенциалом для развития. В первую очередь, нужно подготовить Генеральный план города, на основе которого будут приняты решения по развитию инфраструктуры», — отметил Первый заместитель Премьер-Министра.

Аким Туркестанской области Ж. Туймебаев, в свою очередь, сообщил, что в целях реализации Указа Главы государства по переносу областного центра в город Туркестан, создан специальный штаб. Разработан план передислокации органов административного управления из Шымкента в Туркестан. Рассмотрены основные направления социально-экономического развития региона, дальнейшее развитие основных объектов энергетической инфраструктуры, объектов водоснабжения, развития транспортно-логистической системы, сервисных и туристических центров.

По вопросам развития инфраструктуры города доложил аким Туркестана А. Усербаев, по вопросам разработки концепции Генерального плана и развития экономики региона выступили вице-министр по инвестициям и развитию К. Оскенбаев и вице-министр национальной экономики А. Жумагулов.

По итогам заседания, Первый заместитель Премьер-Министра РК А. Мамин дал ряд конкретных поручений государственным органам и акимату области по обеспечению переезда в кратчайшие сроки областных органов управления из Шымкента в Туркестан.

Заинтересованным министерствам и ведомствам поручено начать разработку отраслевых генеральных схем развития инженерной и социальной инфраструктуры Туркестана.

Генеральный план Туркестана будет предусматривать два этапа развития. Первый этап — до 2035 г., второй этап — до 2050 г. После определения лучшей концепции, 12 июля, будет объявлен Международный конкурс на разработку концепции Генерального плана г. Туркестан. К участию в конкурсе приглашаются казахстанские и международные архитекторы. Для оценки будет создана международная экспертная группа.

В ходе рабочей поездки А. Мамин также посетил инфраструктурные объекты Туркестана.

Напомним, для исполнения поручений Главы государства по развитию Туркестанской области и формировании Туркестана как культурного и духовного центра тюркского мира была создана Правительственная комиссия во главе с Первым Вице-Премьером РК Аскаром Маминым.