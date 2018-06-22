В Шымкенте состоялись публичные слушания по заявке областного филиала РГП «Казводхоз» на утверждение предельного тарифа на подачу воды по каналам и магистральным трубопроводам области.

Отметим, если раньше дехкане платили за 1 кубометр поливной воды 0,206 тенге, то в случае утверждения тарифа, стоимость одного кубометра поливной воды вырастет до 0,480 тенге.

По словам инициаторов повышения – РГП «Казводхоз» — главная причина в необходимости реконструкции имеющихся водохранилищ и каналов. А для этих целей предприятие планирует взять кредит.

По словам представителя банка, финансовый институт планирует профинансировать строительство и реконструкцию четырех крупных объектов на территории области: строительство водовода и насосной станции в Жаушыкумском массиве Шардаринского района, реконструкция Шаульдерского подпитывающего канала с устройством насосной станции на отводящем канале Коксарайском контррегуляторе в Отырарском районе, реконструкция внутренних коллекторно-дренажных сетей Шаульдерского массива в Отырарском районе, реконструкция межхозяйственных каналов Р-5 в Ордабасинском районе.