Полицейские Туркестанской области задержали автовора, похитившего аккумуляторные батареи.

В Тюлькубасский РОП с заявлением обратился местный житель. Мужчина сообщил, что с припаркованной на стоянке грузовой автомашины марки “Вольво”, неизвестные лица сняли два аккумулятора, а с другой автомашины марки “Даф” похитили ящик с инструментами. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшему, составила около 400 тысяч тенге.

Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “кража”.

Для раскрытия преступления по “горячим следам” из числа опытных полицейских создали следственно-оперативную группу, которая тщательно проверила место преступления. Оперативники опросили очевидцев, проверили камеры видеонаблюдения и прочесали территорию.

В результате стражи порядка в течение суток задержали подозреваемого, причастного к данному преступлению. Им оказался местный житель, работающий сторожем на охраняемой стоянке. Молодой человек полностью признался в содеянном.

Как установило следствие, подозреваемый только месяц, как работает на стоянке. С целью заработать деньги “легким путем”, сторож похитил ночью два аккумулятора и ящик с инструментами. Краденные аккумуляторы воришка продал в Шымкенте за 35 тысяч тенге, а деньги потратил на свои нужды.

Похищенный с грузовика ящик с инструментами полицейские обнаружили в доме задержанного и вернули законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской. По данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области советуют гражданам быть бдительными со своим имуществом и доверять его только проверенным людям. По возможности необходимо оборудовать автомашины охранной сигнализацией. Во дворе дома или на стоянках следует установить камеры видеонаблюдения и хорошее освещение.