Для обработки южноказахстанских полей от марокканской саранчи привлекли авиацию и другую технику.

Фитосанитары области заверяют, что в этом году опасности от марокканской саранчи нет, так как работы по обработке полей в регионе продолжаются.

Сейчас необходимый комплекс мероприятий проводится в Толебийском районе. В предгорье сейчас прохладно. Марокканская саранча предпочитает селиться в предгорных ландшафтах с редкой растительностью, на открытом пространстве, пастбищах.

Всего по ЮКО в этом году обработку уже произвели на 260 тысячах гектарах. План выполнен на 76 процентов. Необходимо обработать еще 170 тысяч га. По прогнозам, марокканская саранча есть в 13 районах области, кроме Созакского и Мактаральского районов.

Необходимо отметить, что саранча откладывает яйца на пастбищах. Местом для выведения потомства служат участки целинной земли, нераспаханной почвы. Затем подросшие вредители перебираются на посевные.

Алим Арапбаев, руководитель ЮКОФ РГУ «Республиканского методического центра фитосанитарии и диагностики:» В 13 районах есть наши филиалы. В целом в штате 91 специалист и из них 17 работают в лаборатории. Так что для беспокойства нет причин, все под контролем.

В этом году марокканская саранча не представляет опасности. Основные работы по обработке будут проведены в Сарыагашском районе. Там уже обработано 56 процентов площадей, в Арыси — 20, в Сайрамском — 90, Казыгурстом — 75 процентов. Обработка началась в Шардаринском и Туркестанском районах, в Сарыагаше и Арыси будет продолжена и дальше».

Напомним, что несмотря на скромные размеры саранча, собираясь в огромные стаи, превращается в настоящее бедствие для сельскохозяйственных посевов. Ее нашествие считалось одной из десяти казней египетских. Прожорливые насекомые поедают любую растительность, встретившуюся на пути. Стая насчитывает несколько миллиардов особей. Марокканская саранча в стадной фазе за несколько минут превращает зеленое поле в пустыню.

Шынар Оразова