Как в Туркестанской области борются с нашествием саранчи

Вице-премьер Серик Жумангарин прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область.

Он осмотрел посевные площади, где ведется массовая обработка против саранчи. В регионе на сегодняшний день уже обработаны 252 тысячи гектаров. Гость из столицы изучил механизмы и методы обработки против саранчи.

В Туркестанской области на 90% завершены работы по обработке полей от марокканской саранчи. Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин осмотрел посевные площади, где проводится массовая обработка. На полях трудятся больше 360 человек. Они ведут обработку пешком, на автомобилях, с самолетов и даже дронов. За час, с помощью дрона, можно обработать 18 гектаров.

Вице-премьер Серик Жумангарин ознакомился с механизмом работы и переговорил с подрядчиками, которые оказывают весь цикл услуг по борьбе с саранчой. Туркестанская область входит в ТОП-3 регионов страны по площади посевных полей. Регион первым начал активную борьбу с самой опасной формой вредителей – марокканской саранчой. В этом году в области планируется возделывать 272 тысячи гектаров. На сегодняшний день работы завершены на 252 тысячах.

«С 8 апреля появилась марокканская саранча, мы сразу через неделю начали обработку, из 273 тысяч гектаров на 93 процента мы обработали. Угрозы от вредителей сейчас нет», — говорит Нурбол Бекмуратов, руководитель территориальной инспекции в АПК МСХ РК по Туркестанской области.

Обработка дронами — пилотный проект. Механизм апробируется в Туркестанской области. Перейти централизованно на единый закуп услуг по борьбе с саранчой по всей стране планируется в следующем году.