В ЮКО еще один ребенок утонул в реке. Несчастье произошло в Сарыагашском районе. Ребенок утонул в канале, который протекает через село Когерту сельского округа Актобе.

Через полчаса после ЧП родные нашли тело ребенка в канале. Сотрудники спасательного отряда в очередной раз напоминают, что купаться в не оборудованных для этого местах нельзя.

Напомним, 7 июня этого года неподалеку от села Ушарык города Туркестана утонули 37-летний мужчина и 5-летний подросток, которые отправились купаться на Сырдарью. В ходе поисков, в которых приняли участие и родные утонувших, было найдено тело 5-летнего ребенка. Поиски тела мужчины продолжаются.