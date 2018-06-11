В ведомстве сообщили, что информация о безвизовом режиме с Китаем — фейк.

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали распространяющиеся в соцсетях слухи о, якобы, отмене виз для граждан Китая, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Казахстан не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем. Распространяемая посредством мессенджеров информация о якобы отмене визового режима для китайских граждан является ложной, граничащей с провокацией», — сообщили в МИД РК.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что казахстанская сторона ведет активную работу с китайской стороной по увеличению срока безвизового пребывания для граждан Казахстана, следующих транзитом через международные аэропорты Китая, с 24 часов до 72 часов, а также о возобновлении выдачи индивидуальныx виз казахстанцам, желающим посетить Китай.

«Работа в этом направлении продолжается на основе всестороннего взаимного сотрудничества и взаимного уважения интересов сторон», — подчеркнули в МИД РК.