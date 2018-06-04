С 4 по 6 июня будет ограничена подача газа — сообщение об этом разослала пресс-служба акимата Шымкента совместно с пресс-службой ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

«В период с 4 по 6 июня в связи с подготовкой к предстоящему отопительному сезону и необходимостью проверки газопроводов на герметичность будет ограничена подача газа по ул. Шардары и Комсомольской населенного пункта Кызыл жар.

Руководство ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» приносит свои извинения за причиненные неудобства». — говорится в сообщении.