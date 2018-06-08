Вторая Мекка, святыня Казахстана, духовная столица — так называют Туркестан! В ближайшее время планируется дать городу статус областного центра Южно-Казахстанской области. Численность населения около 260 тыс. человек, каждый год посмотреть на уникальный памятник истории — мавзолей Х. А. Ясави приезжает около миллиона туристов, ровно половина из них — иностранцы.

После того, как стало известно, что Шымкент получил статус города республиканского значения, и есть все основания предполагать, что именно Туркестан станет в перспективе областным центром ЮКО, мы проехали 180 километров, чтобы узнать как живут туркестанцы и готовы ли они к таким переменам.

Базар Туркестана кормит весь город

Когда попадаешь на рынок Туркестана, то глаза разбегаются от изобилия товаров. Думаешь о том, как не заблудиться и как запомнить тут все. На многих прилавках стоят ящики для садака (пожертвований в мечеть). Буквально каждый второй закидывает туда денежку. А сами прилавки ломятся от разнообразия товаров.

А еще в Туркестане развита продажа газированной воды, как в советские времена. Если вы желаете вспомнить вкус детства, то напиток всего за 70 тенге — стакан газировки утолит вашу жажду.

На одном прилавке продают овощи, фрукты и даже одежду. Продавцы уверяют, что вынуждены не соблюдать товарное соседство из-за того, что нет работы. Продукты питания тут в основном местные. Молоко, помидоры, мясо и многое другое. Цены, по словам самих жителей, чуть подскочили после того, как стали говорить о том, что областной центр будет в Туркестане.

«К примеру, помидоры были 170 тенге, теперь 200. Тут все делают, что хотят. На воздухе среди пыли продают молочку, мясо и даже жаренных кур. А ведь берут! Наверное, мы, южане, уже привыкли, или нас Аллах бережет, от того, что святыня здесь», — говорит Манзура, жительница г. Туркестана.

До 1993 года Туркестан был райцентром. Был на карте области Туркестанский район. После изменения границ нескольких районов, Туркестан стал городом областного значения. В нем более сотни улиц.

Жители в основном занимаются сельским хозяйством и торговлей. Молодежи в Туркестане достаточно, это не коренные жители, а студенты, которые учатся в Казахско-турецком университете им. Ясави. По словам жителей, многие молодые ребята стремятся уехать из города.

«Молодежь у нас особенная, наши ребята спокойные, работяги. Вот и в целях поиска работы уезжают в Шымкент, Астану, Алматы или Россию. А мы, родители, живем как можем, торгуем! У нас продукты свежие, а вещи качественные», — говорит Нюлуфар, продавец рынка в Туркестане.

Туркестан — добрый город

Пройтись по улицам Туркестана можно за несколько часов, улицы уютные. На каждом шагу памятники и сооружения, которые все время напоминают тебе о том, что ты находишься в духовной столице Казахстана. Точек общепита много. С меню заведений можно ознакомиться прямо на улице, ценники весят на заборах кафешек и даже VIP-заведений.

На каждом шагу стоят таксисты, которые могут доставить вас в любую точку города за небольшую цену. К примеру, проехать три километра будет стоить вам около сотни тенге, а если вы понравитесь водителю, то могут подвезти и бесплатно. Так чаще везет туристам и паломникам. Проезд в общественном транспорте обойдется в 50 тенге.

Есть в Туркестане и современные районы. Они развиваются, уже сданы под ключ 12 многоэтажек. В акимате уверяют, что по программе модернизации жилья произведен ремонт 44 домов из 105. Уже готовится и новый проект детального планирования нового АДЦ, на его строительство уже выделено 320 млн тенге. Акимат будет находиться при въезде в Туркестан.

Программу по модернизации жилья планируется продлить, есть в Туркестане дома, которые требуют косметического ремонта.

«Планирование уже началось, территорию выбрали. Сейчас утверждается проект. На счет того, будет ли Туркестан центром ЮКО и готовы ли мы к этому статусу, одним словом не ответишь. Я думаю, что никогда не поздно начинать что-то новое, ставить новые цели и задачи, работать и, главное, реализовывать намеченные планы. А сам я готов возглавить Туркестан, если это мне доверит аким области», — говорит Тажибек Мусаев, аким г. Туркестана.

Новый Туркестан

Жители Туркестана новость о переносе областного центра восприняли радостно, одни уверяют, что изменения будут спустя десятки лет, другие уже планируют свою дальнейшую жизнь.

«Проблемы есть у всех, и мы не исключение. Но, все равно у нас все будет хорошо, а причиной тому наша святыня. Нас Аллах погладил рукой и жители у нас добрые. Мы рады таким переменам, самое главное, чтобы руководители были ответственные, наши. Слово «наши» можно воспринимать по-разному, а у нас это считается честными», — говорит Максат, житель Туркестана.

В Туркестане можно найти и ларьки, где продают продукты и различные товары. В основном они расположены в микрорайонах города. В Шымкенте от такой «архитектуры» в большинстве своем давно избавились.

Но есть и обратная сторона медали. Жители боятся, что с переносом областного центра в Туркестан, будет подниматься не только сам Туркестан, но и цены на все вырастут в разы.

В акимате поясняют, что ситуацию с безработицей держат на контроле. А вот сами жители говорят обратное, мол, жить сложно, но возможно! Как говорится, время покажет. Пока официального подтверждения о переносе областного центра в Туркестан нет.

Туркестан ждет перемен во благо

Каждый житель Туркестана мечтает о том, чтобы все изменения были только в лучшую сторону. Каждый ждет перемен. В своих молитвах каждый второй просит у Всевышнего милости и процветания Туркестана, Шымкента, Астаны и всего Казахстана. Каждые перемены, по словам туркестанцев, только во благо.