АО «Казкоммерцбанк» (далее – Казкоммерцбанк, Qazkom) сообщает, что в рамках создания объединенного банка был одобрен очередной шаг, в соответствии с которым будет осуществлена юридическая процедура сдачи банковской лицензии Казкоммерцбанка.

«Это запланированная веха в историческом процессе объединения двух банков. Мы понимаем всю ответственность данного момента, поэтому прилагаем все усилия к тому, чтобы клиенты Казкоммерцбанка почувствовали только позитивные перемены. Команды обоих банков на протяжении месяцев ведут практическую работу по консолидации банковских операций в Народный Банк, который примет на себя все активы и обязательства перед клиентами и контрагентами Qazkom.

После передачи клиентских счетов в объединенный банк Казкоммерцбанку более не потребуется банковская лицензия, поэтому было принято решение о ее сдаче. Данная юридическая процедура будет осуществлена после объединения активов. До этого времени Казкоммерцбанк будет продолжать свою деятельность в обычном режиме», – прокомментировала Председатель Правления АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» (далее – Народный банк, Halyk) Умут Шаяхметова.

14 июня 2018 года в Алматы состоялось внеочередное общее собрание акционеров Казкоммерцбанка, на котором было принято решение о добровольном обращении в Национальный Банк Республики Казахстан (НБРК) с заявлением о прекращении действия лицензии Казкоммерцбанка на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.16/222/32 от 2 декабря 2014 г. в течение тридцати календарных дней после подписания передаточного акта между Казкоммерцбанком и Народным Банком.

Юридическим оформлением передачи Народному Банку всех прав и обязательств Казкоммерцбанка будет являться подписание передаточного акта. Ранее банк получил разрешение НБРК на проведение добровольной реорганизации Казкоммерцбанка путем его присоединения к Народному Банку.

Казкоммерцбанк считает необходимым довести до сведения всех заинтересованных лиц о продолжении стандартной банковской деятельности в прежнем режиме до даты подписания вышеупомянутого передаточного акта.

После этой даты исполнение всех прав и обязательств Qazkom перейдёт к Halyk Bank, который продолжит обслуживать клиентов и работать с партнёрами Qazkom в прежнем режиме, с сохранением бренда (торговой марки) «Казкоммерцбанк / Qazkom» на определенный период.

Как сообщалось ранее, решение о добровольной реорганизации Казкоммерцбанка в форме его присоединения к Народному банку было принято на годовом общем собрании акционеров Казкоммерцбанка и совместном общем собрании акционеров Народного Банка и Казкоммерцбанка, состоявшихся 20 апреля 2018 г.