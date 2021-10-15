С 11 октября этого года по 4 января следующего все казахстанские туроператоры должны переоформить лицензию в зависимости от вида деятельности.

Таким образом участников рынка поделят на предприятия внутреннего и выездного туризма, передает atameken.kz.

Для получения лицензии вне зависимости от подвида туроператорской деятельности необходимы три условия. Первое — наличие сформированного туристского продукта. Второе — наличие в компании не менее одного работника с туристским образованием и стажем работы не менее 1 года. И третье – помещение для офиса на праве собственности или других основаниях. Для туроператоров выездного туризма необходим также договор внесения банковской гарантии

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется на портале www.elicense.kz с использованием ЭЦП.

Для получения и переоформления лицензии необходимо:

1. Нажать на кнопку «Заказать услугу онлайн», после чего в новом окне откроется портал «электронного лицензирования».

2. Войти в систему или зарегистрироваться на портале «электронного лицензирования».

3. В паспорте услуги ознакомиться с пакетом документов и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн», выбрать необходимый подвид деятельности и перейти по кнопке «Далее».

4. Указать необходимые данные, заполнить заявление и подписать ЭЦП.

5. Отследить статус поданного заявления можно в «Личном кабинете» в разделе «Мои заявления». О получении разрешения можно узнать в разделе «Мои разрешительные документы», о получении уведомления – в разделе «Мои извещения».

Лицензиарами являются местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы.