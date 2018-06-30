В Шымкенте отключат газ из-за подготовки к отопительному сезону.

В связи с подготовкой газопроводов к предстоящему отопительному сезону в период со второго по четвертое июля планируется отключение от системы газоснабжения ПГБ-126, расположенное по адресу: ул. Кольцевая, №1 ШНОС.

От системы газоснабжения будут отключены улицы: Жастар, Капал батыра, Панфилова, Р. Павлан, Б. Рамиз, Толеметова, Тойчи ата, Амур ага, Курбан ата, Гагарина, Алмалы, Акниет, Игилик, проезды: Гагарина и Железнодорожный.

Руководство ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» приносит извинения за причиненные неудобства.