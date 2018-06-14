В открытом доступе он появится на сайте фонда «Туристік Қамқор»

Ассоциация турагентств Казахстана совместно с фондом «Туристік Қамқор» создаст каталог добросовестных турагентов и сформулирует для них требования, выходящие за рамки действующего законодательства, сообщила на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций президент ассоциации Асель Нуркебаева, сообщает vlast.kz

«Совместно с фондом («Туристік Қамқор» — V) мы пришли к единому мнению о создании каталога добросовестных турагентов, у которых можно будет без страха покупать путевки физическим лицам — туристам. На данный момент мы формируем требования к ним, чтобы действительно гарантировать их работу без обмана», — сообщила Нуркебаева.

«Сейчас у нас есть государственный реестр турагентов, к которым выдвигаются требования по закону о разрешениях и уведомлениях, но, как мы уже поняли на практике, этих требований недостаточно. К сожалению, у курирующего органа нет достаточных компетенций контролировать и наказывать за несоблюдение данного закона.

Поэтому здесь у нас будут выработаны более расширенные требования. В первую очередь, одним из основных критериев будет рекомендация от туроператоров: с кем они постоянно работают, кто действительно хорошо бронирует, вовремя все оплачивает. Это будет, можно так сказать, основополагающим пунктом», — добавила глава ассоциации турагентств.

Она пояснила, что пакет требований будет окончательно сформирован уже к концу июня, а сам каталог будет представлен общественности к концу лета 2018 года. Доступ к каталогу планируется сделать открытым и не взымать за его пользование какую-либо плату.