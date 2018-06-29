Завершилась третья сессия парламента Республики Казахстан шестого созыва.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин объявил о завершении очередной сессии парламента РК шестого созыва, передает Zakon.kz.

«Сегодня мы завершаем третью сессию парламента Республики Казахстан шестого созыва. Это не просто подведение итогов нашей работы, но, в первую очередь, очень важный момент для планирования предстоящих целей.

Безусловно, вся работа депутатского корпуса была посвящена реализации стратегических поручений, которые были определены Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на открытии третьей сессии, а также всех задач, указанных в нынешнем послании президента и стратегии «Казахстан — 2050», — сказал Нигматулин.