Юные спортсмены смогли обменяться подачами с казахстанскими теннисистами, сыграть несколько геймов и развить свои спортивные навыки.

Федерация тенниса Казахстана в преддверии международного турнира серии АТР «Shymkent Challenger» провела мастер-класс для посетителей торгового центра «Shymkent Plaza».

Посетители торгового центра получили уникальную возможность сыграть в теннис с членами Национальной сборной Казахстана: Александром Недовесовым, Денисом Евсеевым, Тимуром Хабибулиным и Романом Хасановым, пишет Zakon.kz.

Юные спортсмены смогли обменяться подачами с казахстанскими теннисистами, сыграть несколько геймов и развить свои спортивные навыки. Во время мастер-класса жители и гости города Шымкента активно участвовали в викторине и получали призы от организаторов.

По завершению мастер-класса дети сделали совместное фото с именитыми спортсменами и получили автографы.

Напомним, что 4-9 июня 2018 г. в Шымкенте пройдет престижный международный турнир серии ATP Challenger с призовым фондом 50 000 долл., в котором примут участие около ста теннисистов из 30 стран мира.