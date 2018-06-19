Казахстанский и китайский нефтеперерабатывающие заводы стали побратимами

Подписано Соглашение об установлении побратимства между ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и «Petrochine Guangxi Petrochemical Company».

8 июня 2018 года на встрече Председателя Правления АО «НК «КазМунайГаз» Мынбаева С.М. с Главой Китайская национальной нефтегазовой корпорации «CNPC» Ваном Илинем в Китае, ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» — Шымкентский нефтеперерабатывющий завод и «Petrochine Guangxi Petrochemical Company» на основании решения акционеров АО НК «КазМунайГаз» и «CNPC» заключили Соглашение о побратимстве.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан и «Petrochine Guangxi Petrochemical Company» находящаяся в Китайской Народной Республике, имеют единый профиль и обладают сходным набором технологических установок в нефтепереработке.

Соглашение между ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и «Petrochine Guangxi Petrochemical Company» направлено на укрепление сотрудничества, дружеского обмена опытом и информацией и в части эксплуатации установок, увеличения энергоэффективности предприятий, снижения производственных потерь, планирования и проведения капитальных ремонтов предприятий, благоустройства территории.

Также, ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и «Petrochine Guangxi Petrochemical Company» намерены укреплять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, организации тематических стажировок и совместных семинаров, взаимных визитов и проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий, также использовать возможные средства обмена данными, путем официальной корреспонденции с помощью имеющихся коммуникационных технологий.

Подписание Соглашения между заводами-побратимами, является важным событием в развитии нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан и направлено на укрепление дружбы и плодотворного сотрудничества между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и «CNPC».