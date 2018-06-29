На строительство необычного монумента в Астане пойдет 20 тысяч янтарных кирпичей, сообщил Sputnik.

Монумент «Золотой мост» китайского архитектора откроют на левом берегу в Астане.

Как сообщает Елорда Инфо, мост будет сделан из желтого янтаря, стоимость проекта — 3 миллиона долларов. Монумент будет построен на средства спонсоров.

«Идея “Золотого моста” — это тысячелетний мост. На самом деле этот мост есть, он был построен тысячу лет назад. В 2017 году в Пекине прошел форум “Один пояс — один путь”. Участниками этого форума было принято решение, чтобы символом стран-участников Шелкового пути станет золотой мост. Макет будет презентован участникам форума мэров городов Шелкового пути», — рассказал первый заместитель руководителя международного секретариата G-Global Мурат Карымсаков.

На строительство моста уйдет год времени и 20 тысяч янтарных кирпичей. Он станет продолжением Водно-зеленого бульвара за торгово-развлекательным центром «Хан Шатыр».