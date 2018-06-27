Прибывший в Туркестан с рабочим визитом первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин провёл в областном центре первое заседание Комиссии по перспективам развития Туркестанской области.

В нем приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента РК О. Уразалин, аким Туркестанской области Ж. Туймебаев, вице-министр национальной экономики А. Жумагулов, вице-министр сельского хозяйства Е. Нысанбаев, вице-министр образования и науки Б. Асылова, заместитель министра внутренних дел Е. Бисенкулов, вице-министр энергетики М. Мирзагалиев, вице-министр по инвестициям и развитию К. Ускенбаев, вице-министр здравоохранения О. Абишев, вице-министр культуры и спорта Е. Кожагапанов, вице-министр финансов К. Баедилов, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции А. Шаимова, государственный инспектор Администрации Президента М. Имандосов.

Аким области Ж. Туймебаев отметил, что в соответствие с Указом Главы государства о переносе областного центра в Туркестан создан специальный штаб. Наряду с этим, глава региона подробно остановился на вопросах успешной реализации данных поручений, которые необходимо решить на уровне Правительства.

«Необходимо рассмотреть вопросы обеспечения финансированием Туркестана питьевой водой, газом, теплоснабжением, электричеством, проектами строительства системы канализации, а также многоэтажных жилых домов в Туркестане и Кентау, развития инфраструктуры. Приоритет должен быть отдан развитию туризма. Ожидается, что духовную столицу посетят более одного миллиона паломников, из них около 160 тысяч иностранцев. В связи с этим, в целях обеспечения полной реализации туристического потенциала области, важно рассмотреть вопрос строительства международного аэропорта и открытия скоростного поезда сообщениями «Туркестан-Шымкент», «Туркестан-Ташкент».

Также в целях укрепления туристических связей с другими странами будет уместно рассмотреть вопрос строительства международного автовокзала. Кроме того, предлагаю завершить в течение 8-10 месяцев строительство основных зданий акимата и решить вопрос аренды жилья госслужащим за счёт средств государства. В строительстве многоэтажных жилых домов в кратчайшие сроки заинтересованы самые крупные строительные компании страны.

На сегодняшний день полностью учитываются все расходы по переезду, обеспечению необходимыми зданиями, жильём и другими вопросами. Изучены и исследованы инфраструктурная и транспортно-логистическая системы. Туркестан превратился в центр, обеспечивающий западные регионы страны овощами, продуктами питания. Мы рассмотрим вопрос эффективного развития этого направления на новом уровне, потому что в Туркестане созданы все климатические условия для развития сельского хозяйства.

В республике, в частности, для обеспечения овощами западные регионы страны будут максимально вестись соответствующие работы. В связи с созданием новой Туркестанской области нам нужно учесть все особенности и пересмотреть показатели социально-экономического развития региона», — сказал Жансеит Туймебаев.

Аким города А. Усербаев подчеркнул, что обретение древним Туркестаном статуса областного центра возлагает большую ответственность и обязанность. В связи с этим появилась необходимость повысить динамику развития города и логистические возможности, а также совершенствовать инфраструктуру.

«На сегодняшний день 94 процента жителей города обеспечены чистой питьевой водой. Однако, в связи с признанием областного центра, в случае увеличения численности населения до 250 тысяч человек, объем необходимой воды в сутки составит 50 тысяч кубических метров. В будущем для полного обеспечения города питьевой водой необходимо построить новые водохранилища. В настоящее время 26,4 процента жителей города обеспечены голубым топливом, в случае выделения средств появится возможность полностью обеспечить жителей газом до конца 2019 года.

Возможно, будут пробки на главных улицах города, протяжённость которых составляет 23 километра. В связи с этим в ближайшее время появится необходимость в расширении улиц до 12-18 метров. Так как автотрасса «Западная Европа» — «Западный Китай» проходит через центр города, это негативно влияет на обеспечение безопасности дорожного движения. В связи с этим дорогу республиканского значения протяжённостью 18 километров, расположенную в городе, необходимо перевести за его черту», — сказал А. Усербаев.

Выступая на заседании, вице-министр по инвестициям и развитию РК К. Ускенбаев предложил реализовать генеральный план развития города Туркестан в два этапа.

«Сначала будет организован международный конкурс на лучшую концепцию генплана Туркестана в качестве культурного и духовного центра тюркского мира и областного центра. Также, учитывая опыт строительства Астаны, предлагаю для разработки технического задания концепции города и генерального плана привлечь генеральный план столицы или же создать филиал в Туркестане.

На втором этапе, учитывая принятую до 2050 года концепцию, нужно приступить к разработке генерального плана, включающие подробные предложения по развитию города. Для успешной реализации генерального плана, согласно разработанному проекту дорожной карты развития Туркестана, необходимо активное участие всех заинтересованных государственных органов», — сказал К. Ускенбаев.

Кроме того, вице-министр национальной экономики А. Жумагулов отметил, что необходимо принять комплексные мероприятия для развития Туркестана, а также остановился на необходимости пересмотреть область по экономическим показателям.

По его словам, на сегодняшний день показатель валового регионального продукта на душу населения составляет порядка одного миллиона тенге. Этот показатель — самый низкий по республике, поэтому необходимо проведение комплексных работ по общей экономике региона.

Завершая заседание, первый заместитель Премьер-Министра Аскар Мамин подчеркнул о том, что будут учтены все вопросы, указанные докладчиками. Вместе с этим он призвал коллег приложить все усилия для исполнения поручения Главы государства на должном уровне и дал конкретные поручения руководителям соответствующих сфер.