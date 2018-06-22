Министр юстиции Марат Бекетаев рассказал, нужно ли менять документы жителям Туркестанской (бывшей Южно-Казахстанской) области после переименования, передает Tengrinews.kz.

Глава Минюста также отметил, что в связи с недавним указом Президента страны о статусах Шымкента и Туркестанской области Министерство юстиции не предполагает дополнительных затрат.

«Мы готовы к разделению, подготовительная работа началась заблаговременно. Мы, как и любой госорган, видели проект указа и подготовительную работу уже начали», — сказал Марат Бекетаев на брифинге СЦК.

Бекетаев отметил, что после переименования области жителям не придется менять какие-либо документы.

«Менять ничего не надо. По закону все паспорта, все документы сохраняют силу. Они будут заменяться в плановом порядке: по достижении возраста, по истечении всех страниц в паспорте либо при перерегистрации сделок», — сообщил Марат Бекетаев.

Он также отметил, что в связи с образованием Туркестанской области часть государственных судисполнителей может получить работу в регионе.

«В этом плане Министерство юстиции в несколько лучшей позиции находится. Потому что мы третий год планово сокращаем численность государственных судисполнителей. Мы можем воспользоваться этим, часть сокращаемых не сократить, а перераспределить их на работу во вновь создаваемые подразделения. Эта цифра небольшая», — резюмировал министр юстиции РК.

19 июня Президент Казахстана подписал указ, в соответствии с которым за Шымкентом закрепляется статус города республиканского значения. Административный центр Южно-Казахстанской области перенесен из Шымкента в Туркестан, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область. Акимом нового региона стал бывший глава ЮКО Жансеит Туймебаев. Акимом Туркестана назначен Алипбек Усербаев.