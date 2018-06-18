Телерадиокомплекс главы государства выложил на своей странице в Facebook архивный ролик, на котором Елбасы рассказывает, как правильно нужно начинать свой рабочий день, чтобы он принес радость.

В одном из отрывков интервью Лидер нации раскрывает секреты того, как нужно начинать рабочий день.

Очень важно правильно начать трудовой день. Надеемся, что этот ролик с советом от Президента страны послужит хорошей мотивацией, чтобы трудиться с душой.Күнделікті жұмыс күнімізді дұрыс бастай білу өте маңызды. Елбасының кеңесі бар бұл бейнебаян жұмысқа бар жаныңызды салып істеуге мықты уәждеме болар деп үміттенеміз.#мотивацияотПрезидента Опубликовано Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 17 июня 2018 г.

«Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Три момента есть: надо организованным быть, работать, получать удовлетворение и радость от своей работы», — советует Нурсултан Абишевич.